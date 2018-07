Bonifikaty za grunty teraz w rękach samorządów

Senat bez poprawek przyjął ustawę likwidującą użytkowanie wieczyste. Na razie dotyczy ona mieszkańców. W kolejnym etapie ma zniknąć użytkowanie wieczyste dotyczące przedsiębiorców czyli opłaty od gruntów, na których stoją np. galerie handlowe czy fabryki. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta - poinformował Artur Soboń wiceminister w ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

W myśl nowego prawa od nowego roku każdy kto jest właścicielem domu lub mieszkania, a jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu, zostanie jego właścicielem. Nie będzie też wymagana zgoda wszystkich lokatorów. Według szacunków resortu, dotyczy to 2,5 mln użytkowników, czyli około 10 mln Polaków.

Każdy kto chce stać się właścicielem gruntu może zapłacić jednorazowo 20 krotność rocznej opłaty jaką obecnie rokrocznie płacimy za użytkowanie wieczyste. Jest to 1 proc. liczony od wartości nieruchomości. Jeśli nie, to do własności mieszkaniec może dochodzić przez 20 lat, ponosząc opłatę w wysokości obowiązującą na dzień 1 stycznia 2019 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji.

Jeśli ktoś chce wcześniej uregulować to zobowiązanie, ustawodawca proponuje system bonifikat zachęcających do szybszej wpłaty, ale tylko dla mieszkańców, których budynki stoją na gruntach skarbu państwa.

W przypadku tych gruntów zaproponowaliśmy bonifikatę w wysokości 60 proc. za płatność całej kwoty w pierwszym roku, 50 proc. w kolejnym i 40 proc. w następnym – przypomniał Soboń.

I dodaje, jest to cena jaką płacimy za zgodność z konstytucją.

Chciałem podkreślić, że nikt nigdy już nie odbierze tego prawa po wykupie- twierdzi wiceminister Soboń.

Z kolei o wielkości zniżek na gruntach gminnych zadecydują poszczególne samorządy.

Apeluję do samorządowców żeby jeszcze przed wyborami Polacy mogli zaznajomić się z tymi stawkami – mówił wiceminister Soboń.

Jednocześnie przypomniał, że bonifikaty w odniesieniu do gruntów skarbu państwa określa ustawa, a na gruntach samorządu określą je rady gmin.

Ocenił, że ze względu na okres przedwyborczy - kwestie zakończenia kadencji i formowania się nowych rad miast mieszkańcy powinni jak najszybciej usłyszeć propozycje samorządowców. Zachęcał do tego, by przyjęto wysokie bonifikaty, aby przekształcenie było jak najtańsze i jak najlepsze dla mieszkańców.

Samorządy zgodnie z konstytucyjną zasadą mają autonomię. Dlatego kieruję apel do samorządów aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia i uwzględniały lokalną specyfikę. Z pewnością bonifikaty nie powinny być gorsze. Nie narzucamy tych warunków, samorządy mają w tym pełną swobodę – podkreślił A. Soboń.

Według zapowiedzi wiceministra w kolejnym etapie, wieczyste użytkowanie będzie likwidowane na gruntach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zaczynamy od mieszkaniówki, ale myślimy już o rozwiązaniach systemowych. Na tych gruntach stoją fabryki, galerie handlowe dlatego też musimy solidnie przygotować się do zmiany tych przepisów, tak by Komisja Europejska nie miała żadnych zastrzeżeń – dodaje Soboń.

Jak tłumaczy wiceminister skala finansowa jest o wiele większa: stawka opłat z tytułu użytkowania wieczystego liczona od ceny nieruchomości w przypadku mieszkań wynosi 1 proc., a działalności gospodarczej 3 proc.

Na likwidację użytkowania wieczystego ma być przeznaczone rocznie 130 mln zł. Środki mają być przeznaczone m.in. na usprawnienie funkcjonowania wydziałów ksiąg wieczystych.