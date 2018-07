335 nowych miejsc pracy sukcesem PSSE

Utworzenie 335 nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 1,7 tys. miejsc oraz zainwestowanie prawie 184 mln zł zadeklarowali inwestorzy, którzy otrzymali w pierwszym półroczu 2018 r. zezwolenia na działalność w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) poinformowała w czwartek, że od początku roku do końca czerwca wydała inwestorom 14 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. „Co najmniej kilkunastu kolejnych inwestorów zamierza skorzystać ze zwolnień strefowych na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie z końcem czerwca” - podano.

PSSE poinformowała, że pozyskane w pierwszej połowie 2018 roku firmy zadeklarowały inwestycje na poziomie prawie 184 mln zł, utworzenie 335 nowych miejsc pracy i utrzymanie 1756 dotychczasowych miejsc pracy. Zezwolenia na prowadzenie działalności otrzymały m.in. spółki: Finn-Marin Polska, Amhil Europa, Kokoszki Prefabrykaty, Edwood, Proteh GlassDeep i Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe.

Spółka Edwood w podstrefie Biała Podlaska planuje otworzyć zakład produkcji fryzów oraz tarcicy obrzynanej. Spółka Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe otrzymała zezwolenie na działalność w podstrefie Solec Kujawski, gdzie zamierza zbudować halę magazynową z wydzieloną częścią produkcyjną. Zapowiada produkcję m.in. taśm klejących i materiałów ściernych oraz produktów dla poprawy bezpieczeństwa (odzieży ochronnej, materiałów odblaskowych).

PSSE poinformowała, że „obecnie kolejni inwestorzy oczekują na wydanie przepisów wykonawczych do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która znosi granice specjalnych stref ekonomicznych”. „Zainteresowanie skorzystaniem z pomocy publicznej w związku z nowymi inwestycjami wyraziło już kilkunastu przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy zamierzają złożyć do PSSE wnioski o przyznanie decyzji o wsparciu” - czytamy w komunikacie.

Jest to efektem m.in. kilkumiesięcznej akcji informacyjnej PSSE „Strefa w każdej gminie”. W ramach tej akcji pracownicy Strefy odwiedzili już 180 gmin, czyli większość z 226 gmin (w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim) w obszarze oddziaływania PSSE.

Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. tłumaczy, że „celem spotkań +Strefa w każdej gminie+ jest m.in. analiza terenów inwestycyjnych na zarządzanym przez PSSE obszarze”. „Docieramy do gmin i powiatów, aby zdiagnozować ich potencjał i w oparciu o istniejącą infrastrukturę zbudować ofertę inwestycyjną” - wyjaśnił. W spotkaniach uczestniczą też przedsiębiorcy, głównie nie korzystający do tej pory z możliwości, jakie daje Strefa. Lulewicz zwrócił uwagę, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która znosi granice specjalnych stref ekonomicznych daje szansę otrzymania wsparcia przede wszystkim dla mikro-, małych i średnich firm. „Nie trzeba kupować dużej powierzchni ani budować ogromnego zakładu, aby otrzymać ulgę podatkową” - podkreślił.

Głównym założeniem ustawy jest zwolnienie inwestora z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat niezależne od miejsca inwestycji. Intencją dokumentu jest „wyrównywanie szans regionów i stwarzanie korzystnych warunków inwestycyjnych wszystkim przedsiębiorcom”. Zakłada się, że nowe przepisy umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie firm z sektora MŚP niż dotychczas. Firmy nie będą musiały przede wszystkim przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.

PSSE poinformowała, że na jej terenie działalność na podstawie aktywnych zezwoleń prowadzi 127 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem. Wartość zrealizowanych inwestycji, wg stanu na koniec I kwartału 2018 r., wynosi ponad 10,6 mld zł. Do tego czasu inwestorzy utworzyli i utrzymali prawie 26 tys. miejsc pracy.

Do końca czerwca br. PSSE obejmowała 35 podstref położonych w pięciu województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubelskim. Łączna powierzchnia terenów strefowych wynosiła ponad 2,2 tys. ha. 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadzająca nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego na całym terytorium kraju, bez ograniczeń terytorialnych. Zgodnie z ustawą, w obszarze oddziaływania PSSE ma znajdować się 226 gmin w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Mają to określić rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które mają przypisać gminy poszczególnym SSE. (PAP)