Tour de France: Antyfrancuski pies pogryzł Norwega

Kolarski mistrz świata z 2010 roku Norweg Thor Hushovd, pracujący przy Tour de France jako ekspert i komentator telewizyjny, został w czwartek przed startem do 18 etapu pogryziony przez psa.

Do zdarzenia doszło w Trie-sur-Baisena, kiedy kolarz przed wyjazdem wozu kanału norweskiej telewizji TV2 zdecydował się na krótki jogging.

W pewnym momencie, kiedy przebiegałem przez duży parking, podbiegł do mnie pies. Wyglądał niewinnie i sympatycznie i biegł ze mną jakiś czas równolegle. Nagle, chyba po tym jak przemówiłem do niego po francusku, dostał furii i rzucił się na mnie. Wgryzł mi się w nogę tak silnie że nie mogłem go oderwać - powiedział Norweg na antenie swojej telewizji.