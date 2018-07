63 dni wyjątkowej odwagi, o których dowie się świat

63 Days of Extraordinary Courage 1944 – nowy projekt CSR Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, który ma za zadanie edukować cudzoziemców i zachęcić ich do bliższego poznania historii Polski. Dzięki temu, że projekt jest realizowany w języku angielskim, internauci na całym świecie będą mogli śledzić losy Powstania Warszawskiego.

Codziennie od 1 sierpnia do 2 października 2018 r. o godz. 17:00 (w Godzinę „W”) pod hasztagami #63days, #63days1944, #63DaysofExtraordinaryCourage1944 w mediach społecznościowych będą się pojawiać krótkie filmy opisujące wybrane epizody walk powstańczych w Powstaniu Warszawskim, przygotowane we współpracy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z Patrickiem Neyem - brytyjskim filmowcem i vlogerem, który na co dzień mieszka w Polsce. Celem projektu jest budowa świadomości historii Powstania Warszawskiego za granicą.

Jak wiadomo w czasie Powstania Warszawskiego budynek PWPW pełnił kluczową rolę, broniąc Niemcom dostępu do Starówki. Czujemy się szczególnie zobowiązani, by w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzić działania edukacyjne poświęcone Powstaniu i Powstańcom. W tym roku – także pod wpływem toczonej niedawno w światowych mediach dyskusji – zdecydowaliśmy się skoncentrować przede wszystkim na cudzoziemcach, którzy bardzo często tak niewiele wiedzą o naszej historii i bohaterstwie naszego narodu – mówi Maciej Biernat, prezes zarządu PWPW. – Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy Patricka Neya patrząc na to, jak wiele dobrego robi dla Polski oraz z jak fantastycznym odzewem spotykają się jego produkcje na całym świecie – dodaje Biernat.

Patrick Ney jest brytyjskim filmowcem mieszkającym w Warszawie. Jego film o nowej ojczyźnie, którą została Polska, w ciągu dwóch lat został obejrzany ponad 33 mln. razy. Jego projekty poruszają tematy honoru, poświęcenia i odwagi oraz zadają pytania o to jak dziś żyjemy. Patrick zaczął odwiedzać Polskę w 2007 roku i od razu zakochał się w jej bogatej historii i romantycznej przeszłości. Jego profile w mediach społecznościowych obserwuje ponad 130 tys. osób.

W tych okrutnych dniach sierpnia i września 1944 r. okolice Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych były miejscem, w którym koncentrowały się walki na mapie coraz bardziej niszczonej Warszawy. W tamtych dniach opór, który stawiali Niemcom bohaterscy obrońcy Reduty PWPW był symbolem buntu i przeciwstawienia się okupantowi – mówi Patrick Ney i dodaje – Dziś PWPW robi wszystko, co w jej mocy, by upamiętniać przeszłość, dzielnych mężczyzn i kobiety, którzy walczyli w obronie Reduty PWPW, Warszawy i całej Polski. Jestem zaszczycony, że zostałem partnerem tego ekscytującego projektu. Nie zawiedziemy Poległych - podkreśla.

Dzięki prostej narracji i przekazie opartym na emocjach, jakie towarzyszyły każdego dnia Powstańcom, filmy nie pozostawią odbiorców obojętnymi i możliwe, że skłonią ich do samodzielnego sięgnięcia do źródeł historycznych głębiej opisujących historię Powstania Warszawskiego i szerzej traktujących o historii Polski. Na 31 lipca br. zaplanowana jest emisja odcinka specjalnego, z którego będzie się można dowiedzieć więcej o samym projekcie.

Muzykę do filmów skomponował polski kompozytor Marek Iwaszkiewicz. Sześć wyjątkowych utworów poprowadzi widzów przez historię Powstania Warszawskiego. Każdy z tych sześciu utworów jest nieodłącznym elementem kolejnego epizodu i odwzorowuje emocje, które są integralnym elementem każdej historii. Większość utworów Iwaszkiewicza jest publikowana w serwisie SoundCloud, gdzie osiągnęły już miliony odtworzeń.

Ten projekt jest dla mnie naprawdę wyjątkowy. W każdej mojej kompozycji starałem się zawrzeć pierwiastek polskości. Praca nad muzyką do serii była dla mnie dość emocjonalnym doświadczeniem – mówi Iwaszkiewicz. - Mam nadzieję, że również dzięki mojej pracy słuchacze będą w stanie poczuć mocniejszą więź z opisanymi przez nas historiami – dodaje.

Projekt „63 Days of Extraordinary Courage 1944” będzie miał dedykowaną stronę internetową www.63days1944.com , kanał YT i profil na Instagramie. Filmy będą publikowane przez Patricka Neya i udostępniane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Swoje wsparcie w przekazywaniu treści dalej obiecały Polska Organizacja Turystyczna, media polonijne i instytuty kultury.