Kaczyński: O rządzie, wyborach i kontrfaktyczności

Nie ma przesłanek do żadnych zmian w rządzie przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią 2019 roku - mówił w TVP prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród priorytetów partii w najbliższym czasie wymienił problem emerytów.

Lider Prawa i Sprawiedliwości był pytany w programie „Gość Wiadomości”, czy spodziewa się zmian w rządzie przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2019 roku.

Uważam, że takich zmian być nie powinno, że w tej chwili powinniśmy działać w sposób ustabilizowany. Nie ma według mnie przesłanek do żadnych zmian. Chyba, żeby się coś nadzwyczajnego zdarzyło - powiedział Kaczyński.

Jak zaznaczył, „zawsze może się coś nadzwyczajnego zdarzyć w wypadku każdej osoby pełniącej jakąś funkcję, czy to jest osoba, którą trudno odwołać, czy też łatwo odwołać - bo stosunkowo łatwo odwołać ministra, bo może się na przykład rozchorować”.

To dotyczy także na przykład I prezesa Sądu Najwyższego, który też się może rozchorować - nie daj panie Boże, niczego złego nikomu nie życzę - może też umrzeć. I według tych twierdzeń, które dziś na poważnie są prezentowane w mediach niechętnych rządowi, w dalszym ciągu jednak pełniłyby funkcje, która była przez nie pełniona dotychczas - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS pytany, jakie projekty znajdą się wśród priorytetów PiS w najbliższym czasie odpowiedział, że „z całą pewnością” trzeba podjąć „problem emerytów”.

Są różne inne problemy społeczne, które my musimy podejmować, bo po prostu w niemałej części polskiego społeczeństwa, choć nastąpił tutaj postęp, dzieje się dzisiaj źle, albo nawet bardzo źle. A my byśmy chcieli, żeby Polska w niedługim czasie - i tu mówię już rzeczywiście o czasie takim liczonym w latach 5-7 lat - stała się krajem, gdzie poza jakąś patologią społeczną, nędzy nie ma. Dzisiaj niestety pewna część emerytów żyje w ciężkiej nędzy - ocenił lider PiS.

Kaczyński pytany, które spośród najbliższych wyborów: samorządowe, do PE, parlamentarne, czy prezydenckie będą najważniejsze dla PiS stwierdził, że parlamentarne. Ale równie istotne będą prezydenckie - dodał.

Prezes PiS zaznaczył jednocześnie, że duża część władzy leży w samorządach, które mają bardzo duże uprawnienia.

W Polsce samorządom przekazano bardzo dużo, ale w związku z tym powinny być obsadzone przez ludzi, którzy myślą nie o własnych interesach, czy interesach grupowych, tylko myślą o swoim regionie i to myślą w sposób pozytywny, i wiedzą jak to zrobić, żeby te środki, którymi dysponują rzeczywiście służył społeczeństwu - powiedział Kaczyński.

Pytany, czy wierzy w zwycięstwo kandydatów Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych w dużych miastach stwierdził, że musi wierzyć, choć „jest to bardzo trudne”.

Oczywiście wiem, jaka jest sytuacja w dużych miastach, ale mamy też naprawdę bardzo dobrych kandydatów - w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, we Wrocławiu doskonała kandydatka - tam przecież nawet przebudowują scenę polityczną właśnie z lęku przed nią - zauważył prezes PiS. - To jest kwestia dość skomplikowana, bo trzeba pamiętać, że wielu Polaków postrzega obraz naszego kraju nie w ten sposób, że się rozglądają wokół siebie, tylko w ten sposób, że oglądają różne telewizje, niekoniecznie tę, w której jesteśmy, a te telewizje, szczególnie jedna, bardzo zmienia ten obraz i też buduje coś, co jest całkowicie kontrfaktycznie - dodał Kaczyński.