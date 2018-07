Emisja wyjątkowych monet i banknotu NBP

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowy Bank Polski emituje niezwykłe monety jubileuszowe.

22 maja br. zostały wprowadzone do obiegu monety okolicznościowe o nominale 5 zł z okolicznościowym napisem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nakład monety jest symboliczny – do 38 424 000 sztuk, tak aby mogła trafić do każdego obywatela.

W tym roku NBP wprowadzi jeszcze do obiegu następujące wartości kolekcjonerskie:

I. Monety kolekcjonerskie:

1. My Polacy Dumni i Wolni 1918-2018 – moneta srebrna o nominale 10 zł – projekt monety utrzymany będzie w nowoczesnej stylistyce, moneta z drukiem UV (flaga biało-czerwona) oraz po raz pierwszy zastosowanym na polskiej monecie kodem 2 D, który po odczytaniu za pomocą urządzenia mobilnego umożliwi bezpośrednie wejście na specjalnie przygotowaną przez NBP stronę internetową związaną ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości – data emisji 14 sierpnia.

2. Ignacy Jan Paderewski – moneta złota o nominale 100 zł oraz moneta srebrna o nominale 10 zł – kolejne monety w serii Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – data emisji 30 października (w serii w latach poprzednich wyemitowane zostały: w 2015 r. monety upamiętniające Józefa Piłsudskiego, w 2016 r. Józefa Hallera, w 2017 r. Romana Dmowskiego), projekty srebrnych monet z tej serii tworzą kompozycyjną całość.

3. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – moneta złota o nominale 1 zł z wizerunkiem monety powszechnego obiegu o nominale 1 zł, wyjątkowa moneta o masie 62,2 g i średnicy 50 mm, pierwsza emisja polskich monet w kształcie kuli: złota o nominale 2018 zł oraz moneta srebrna o nominale 100 zł – data emisji 7 listopada. Te wyjątkowe monety będą przeznaczone do sprzedaży w specjalnie przygotowanych opakowaniach nawiązujących do rocznicy odzyskania niepodległości m.in. poprzez kolorystykę biało-czerwoną.

II. Banknot kolekcjonerski:

Niepodległość – banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł – data emisji 31 sierpnia (banknotem z postać Józefa Piłsudskiego została upamiętniona 90. rocznica odzyskania niepodległości).

III. Monety uncjowe:

Monety uncjowe – złote monety inwestycyjne o nominałach 50, 100 oraz 500 zł z nowym wizerunkiem bielika oraz okolicznościowym napisem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości na rewersie zostały wyemitowane 9 lipca 2018 r.

