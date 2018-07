NBP na 100-lecie Niepodległości

Widowisko muzyczne „Wolność we krwi”, specjalna emisja okolicznościowych monet i banknotów, pikniki rodzinne, strona internetowa i aplikacja mobilna – to tylko niektóre elementy projektu „My Polacy 1918-2018” realizowanego przez Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski uczestniczy w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prowadzony przez bank centralny rocznicowy projekt „My Polacy 1918-2018” honoruje wydarzenia sprzed stu lat emisją wyjątkowych monet i banknotu kolekcjonerskiego.

Dodatkowym i niezwykłym uświetnieniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest widowisko muzyczne „Wolność we krwi”, na które NBP zaprasza 15 sierpnia br. na plac Piłsudskiego w Warszawie.

W scenach fabularyzowanych, w otoczeniu specjalnie stworzonej scenografii wystąpią m.in.: Radosław Pazura, Dominika Ostałowska, Kazimiera Utrata, Joanna Moro, Artur Chamski, Darek Kordek.

Dzięki nowoczesnej scenografii zatrze się granica pomiędzy aktorem i widzem. Dynamiczna akcja wielokrotnie przeniesie się w przestrzeń pozasceniczną. Wrażenia spotęgują efekty dźwiękowe, gra światłem i projekcje wizualne. Całość wzbogacona zostanie znanymi utworami muzycznymi w nowych aranżacjach.

Widowisko rozpocznie się o godz. 20.30. Wcześniej (o godz. 18.00) zostanie otwarta strefa My Polacy, w której będzie można nabyć okolicznościowe monety (m.in. srebrną monetę „My Polacy Dumni i Wolni 1918-2018” z QR-kodem)

oraz wziąć udział w licznych atrakcjach, np.: poznać proces powstawania monet i banknotów, uzyskać spersonalizowaną kartę okolicznościową, stanowiącą pamiątkę z udziału w wydarzeniu, poznać tajniki produkcji papieru zabezpieczonego, porozmawiać z projektantką banknotów, zobaczyć bus Caritas – mobilną ambasadę Niepodległej, obejrzeć prezentację nowoczesnego sprzętu wojskowego i policyjnego czy zrobić sobie zdjęcie w niepodległościowej fotobudce.

Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na telebimach w 16 miastach Polski, w których oddziały okręgowe NBP zorganizują lokalne pikniki rodzinne.

11 listopada 1918 roku spełniły się pragnienia kilku pokoleń Polaków. Odzyskaliśmy niepodległość. Znów mogliśmy sami pisać naszą historię – mówi profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. – W dwudziestoleciu międzywojennym udowodniliśmy, że potrafimy zmieniać Polskę. Centralny Okręg Przemysłowy, budowa Gdyni, złamanie szyfru Enigmy, polska szkoła matematyczna – to kilka najbardziej znanych przykładów naszych sukcesów. Gospodarka rozwijała się dzięki reformom premiera Władysława Grabskiego, a jej ukoronowaniem było wprowadzenie rodzimej waluty – złotego. Bank Polski SA godnie wypełniał zadania banku centralnego. Niepodległość została nam odebrana we wrześniu 1939 roku wraz z atakiem Niemiec oraz Związku Sowieckiego. Ewakuacja złota ze skarbca Banku Polskiego, by nie dostało się w ręce okupantów, to także dowód działania łączącego odwagę, umiejętności organizacyjne oraz dyplomację. Koniec wojny niestety nie przyniósł wolności. Czekało nas wiele lat walki z komunistycznym terrorem oraz represjami. Najwyższą cenę za pragnienie życia w suwerennej Polsce zapłacili żołnierze niezłomni, robotnicy Poznania 56, Grudnia 70, Czerwca `76 czy ofiary stanu wojennego – górnicy kopalni Wujek, uczestnicy wydarzeń w Lubinie oraz wielu innych miejsc, w których komuniści nie wahali się strzelać do bezbronnych ludzi. Zjednoczenie sił w imię Solidarności przyniosło nam wolność i suwerenność – dopowiada.

Dziś możemy świętować tę piękną rocznicę sprzed 100 lat. Narodowy Bank Polski pragnie uhonorować tamte wydarzenia emisją wyjątkowych monet. Dodatkowym i niezwykłym uświetnieniem rocznicy jest widowisko „Wolność we krwi”. Historia naszego pragnienia wolności, która we krwi jest przekazywana kolejnym pokoleniom, a wzmacniana talentami oraz pracowitością Polaków – podsumowuje prezes NBP.