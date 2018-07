Telewizja wPolsce.pl w ofercie UPC!

Od 01.08.2018 roku abonenci UPC Polska będą mieli możliwość oglądania kanału publicystyczno-informacyjnego wPolsce.pl, tworzonego przez autorów i współpracowników spółki Fratria, wydającej także m.in. tygodnik Sieci i portal wPolityce.pl. To kolejna, po Cyfrowym Polsacie, duża platforma, na której kanał będzie dostępny.

Razem z zasięgiem w UPC dziś stacja ta jest dostępna w około 30 proc. gospodarstw domowych w Polsce poprzez wybrane sieci przewodowe i nadanie satelitarne. W menu UPC wPolsce.pl dostępna będzie na dekoderze Mediabox na pozycji 339 a na dekoderach Horizon i Kaon na pozycji 121.

Studio wPolsce.pl od czerwca 2017 r. nadaje codzienny program w tzw. live streamingu na stronie www.wpolsce.pl oraz stronie głównej wPolityce.pl. Materiały dostępne są również w mediach społecznościowych – na kanale YouTube (www.youtube.com/c/TelewizjawPolsce), Facebooku ( www.facebook.com/TelewizjawPolsce) oraz na Twitterze (https://twitter.com/wPolscepl).

Zespołem wPolsce.pl kieruje Agata Rowińska, a najbardziej popularne programy tej telewizji to m.in.: autorskie WIECZORY o godz. 20:00 Michała Karnowskiego, Aleksandry Jakubowskiej, Ryszarda Makowskiego i Piotra Barełkowskiego oraz poranne pasmo informacyjne z często cytowaną PORANNĄ ROZMOWĄ a także programy: WIEŻA BAB Doroty Łosiewicz, BARDZO WAŻNA SPRAWA Piotra Barełkowskiego, WYWIAD GOSPODARCZY przygotowywany przez zespół portalu wGospodarce.pl, czy cieszący się ogromną popularnością Przegląd prasy zagranicznej Aleksandry Rybińskiej.

W najlepszych pasmach wPolsce.pl osiągało dotąd 0,02 proc. udziału w rynku w grupie 16-49 (Nielsen). Ostatnie miesiące nadawania wPolsce.pl zostały zwieńczone sporym sukcesem. Dzienny zasięg streaming’u stacji (a więc relacji na żywo) w serwisie Youtube sięgnął 80 tysięcy unikalnych użytkowników, a miesięcznie streaming ten dociera do ponad 1 300 000 unikalnych użytkowników. Wejście do oferty UPC i innych operatorów zapewne znacząco polepszy wskaźniki stacji.

Stawiamy na jak najszersze dotarcie do widza, dlatego wejście do oferty UPC to kolejny, a zarazem naturalny kierunek rozwoju – podkreśla Agata Rowińska, redaktor naczelna tv wPolsce.pl. Przypomina przy tym, że telewizja wPolsce.pl to ciekawa propozycja dla odbiorców zaangażowanych.

Postawiliśmy sobie za cel budowanie telewizji, która zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających widzów, dlatego jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest dynamika społeczna i polityczna. Nasz profesjonalny zespół przekazuje najważniejsze informacje w sposób błyskawiczny i ciekawy udowadniając, że telewizja na żywo wywołuje to, co w telewizji najcenniejsze – emocje widzów – zauważa redaktor naczelna.