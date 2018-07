Budżet z miliardową nadwyżką

Pierwsze półrocze br. budżet zamknie wynikiem bez precedensu, miliardami złotych nadwyżki - uważają ekonomiści. Może ona sięgnąć, w zależności od szacunków, nawet ponad 8 mld zł. MF nieoficjalnie zaznacza, że po lipcu nadwyżka stopnieje do okolic zera.

Dane o wykonaniu budżetu za poprzedni miesiąc publikuje zwykle pod koniec każdego miesiąca. Najbliższe będą dotyczyć wyniku po czerwcu br. Mimo iż ekonomiści spodziewają się wysokiej nadwyżki po pierwszym półroczu, resort finansów zastrzega, że kolejny miesiąc przyniesie istotną zmianę.

Po czerwcu spodziewamy się utrzymania nadwyżki w budżecie, ale niewielkiego spadku względem maja br. Myślę, że spadek sięgnie około miliarda złotych, co oznacza nadwyżkę w wysokości około 8,5 mld zł. To całkiem rozsądna kwota - powiedział ekonomista z ING Banku Śląskiego Karol Pogorzelski.

Jego zdaniem spadek - z 9,6 mln zł nadwyżki po maju br. - będzie wynikiem wzrostu wydatków w poprzednim miesiącu.

Zaznaczył, że dotychczas nie zdarzyło się, aby budżet po pierwszym półroczu miał taką nadwyżkę.

Dobre wyniki budżet notuje już od co najmniej półtora roku. Trzy czynniki, które w zeszłym roku odgrywały główną rolę, cały czas działają: dobra koniunktura, czyli wysoki wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia, niskie bezrobocie - powiedział Pogorzelski.

Wskazał na znaczenie napływu cudzoziemców do Polski.

Już ponad 500 tys. cudzoziemców płaci podatki i składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce. To jest bardzo duża liczba. W 2014 r. było to - bodajże - około 100 tys. osób. Obcokrajowcy nie tylko odciążają budżet, ale i ZUS, dzięki czemu budżet mniej musi dotować ZUS. Ostatni czynnik to sukces, jeżeli chodzi o poprawę ściągalności podatków - dodał.