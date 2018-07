Nadwyżka w budżecie kolejny miesiąc z rzędu

9,5 mld zł wyniosła na koniec czerwca nadwyżka w budżecie państwa – poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak podaje resort dochody wyniosły 182 mld zł, a wydatki 172,5 mld zł.

Jak podaje resort w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. ok. 7,9 proc., tj. ok. 12,2 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 4,5 proc. r/r (tj. ok. 3,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,8 proc. r/r (tj. ok. 1,9 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 16,0 proc. r/r (tj. ok. 3,8 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 proc. r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych – podał resort finansów w komunikacie.

Resort finansów podaje, że wykonanie wydatków budżetu państwa w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło 172,5 mld zł, tj. 43,4 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 170,8 mld zł, tj. 44,4 proc. planu.