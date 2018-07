Autostrada A2 to przedsięwzięcie niezbędne dla Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości podpisania umowy na koncepcję programową budowy autostrady A2 na odcinku od Siedlec do Białej Podlaskiej. Droga ma być wybudowana do końca 2024 r.

Autostrada A2 od Warszawy w kierunku Białej Podlaskiej przez Siedlce, i mam nadzieję dalej w kierunku granicy państwa, jest elementem +rusztu+ komunikacyjnego, transportowego, drogowego, który Polsce jest potrzebny. () To dzisiejsze wydarzenie potwierdza, że realizujemy przedsięwzięcia niezbędne dla Polski, a takim jest autostrada A2 - mówił minister Adamczyk.

Umowę na wykonanie koncepcji programowej podpisali w piątek w Białej Podlaskiej przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Multiconsult Polska, która wygrała przetarg na to zadanie. Oprócz koncepcji programowej Multiconsult Polska ma opracować dokumentację zawierającą uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, a także przeprowadzić szczegółowe badania warunków geologicznych. Firma ma na to 14 miesięcy. Koszt tych prac to 10,5 mln zł.

Adamczyk powiedział, że trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na koncepcję programową dla ostatniego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy państwa.

Pomimo tego, że ten ostatni odcinek nie ma zabezpieczenia finansowego w programie budowy dróg krajowych, jest na liście rezerwowej, przygotowujemy niezbędną dokumentację, bo mamy nadzieję, że w przyszłej perspektywie unijnej takie środki finansowe zostaną wygenerowane - powiedział minister.

Podkreślił, że Podział na Polskę A i Polskę B jest już „podziałem historycznym”, a regiony wschodnie, gdzie powstanie autostrada będą mogły się wzmocnić gospodarczo.

Biała Podlaska będzie przy autostradzie łączącej wschód z zachodem i zachód ze wschodem. Będziecie państwo w centrum, a nie na peryferiach kraju - dodał.

Minister zaznaczył, że nowa droga ma powstać do 2024 r. a rok później ma być uruchomiony, niedaleko Białej Podlaskiej, węzeł łączący autostradę A2 z drogą S19 „Via Carpatią”, która „połączy Bałtyk z morzami południa”.

Obecny na konferencji minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że nowa inwestycja jest włączaniem terenów wschodniej Polski w system transportu krajowego i międzynarodowego.

Ta bezsilność polskich rządów zostaje przełamana. Polska wschodnia staje się tym regionem, który ma pełne możliwości rozwoju. Co dalej, jak będziemy się rozwijali, będzie zależało od mieszkańców, od przedsiębiorczości, od zaangażowania, czy potrafimy tę szansę, która nam jest dana dzięki tym połączeniom komunikacyjnym, odpowiednio wykorzystać - mówił Tchórzewski.

Podpisana w piątek umowa dotyczy koncepcji programowej dla około 63,5 km przyszłej autostrady A2 na odcinku od obwodnicy Siedlec (Mazowieckie) do węzła Cicibór pod Białą Podlaską (Lubelskie). Autostrada przebiegać ma nowym śladem, częściowo po południowej, a częściowo po północnej stronie obecnej drogi krajowej nr 2, przez gminy: Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska.

Harmonogram realizacji tego odcinka autostrady przewiduje, że - po opracowaniu koncepcji programowej - w II kwartale 2020 r. nastąpi ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj”, a podpisanie umowy z wykonawcą - na początku 2021 r. Budowę trasy zaplanowano w latach 2022 - 2024. Łączny koszt inwestycji - obejmujący opracowanie dokumentacji, wykup gruntów i samą budowę - szacowany jest na 3 mld zł.

Autostrada A2 docelowo ma połączyć zachodnią i wschodnią granicę kraju, przebiegając przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską. Na wschód od stolicy parametry autostrady ma obecnie tylko obwodnica Mińska Mazowieckiego.

Za-ca dyr. ds. inwestycji GDDKiA Tomasz Kwieciński powiedział, że obecnie w ramach budowy A2 na wschód jest już częściowo realizowany odcinek od węzła Lubelska (będący połączniem z obwodnicą Warszawy) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego, który ma być wybudowany do czerwca 2020 r.

Na początku roku podpisano umowę na koncepcję programową dla odcinka A2 od węzła Ryczołek (koniec obwodnicy Mińska Maz.) do obwodnicy Siedlec. Koncepcja ma być gotowa w marcu 2019 r. Ten odcinek autostrady ma być wybudowany do połowy 2023 r.

Planujemy jeszcze w sierpniu ogłosić przetarg na koncepcję programową na ostatni odcinek 30 km autostrady, tak, żeby rzeczywiście dopiąć ten korytarz” - powiedział Kwieciński. Chodzi o odcinek od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach, gdzie ma kończyć się autostrada A2.

Całościowy szacunkowy koszt budowy wschodniej części autostrady od Warszawy do Białej Podlaskiej to ok. 5,5 mld zł.

Na podst. PAP