Będzie autostrada z Siedlec do Białej Podlaskiej

Coraz bliżej budowy kolejnego fragmentu autostrady A2. W Białej Podlaskiej podpisano dziś umowę na wykonanie koncepcji programowej odcinka od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej. – To doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszego regionu – skomentował senator Grzegorz Bierecki.

W uroczystym podpisaniu umowy zawartej między mazowieckim oddziałem GDDKiA z firmą Microconsult Polska uczestniczyli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski, parlamentarzyści reprezentujący Podlasie senator Grzegorz Bierecki i poseł Janusz Szewczak a także prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

Minister Adamczyk dziękował włodarzowi miasta, podkreślając jego wielkie zaangażowanie w projekt, dzięki któremu Biała Podlaska znajdzie się w przyszłości w centralnym punkcie wielkiego szlaku komunikacyjnego na Wschód.

Odcinek autostrady A2, dla którego podpisujemy dzisiaj koncepcję programową, to 63 km nowej, bezpiecznej drogi, która połączy się z drogą ekspresową S19, czyli z przebiegającą z północy na południe Europy trasą Via Carpatia. Realizacja autostrady A2 jest inwestycją o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia spójnego układu komunikacyjnego, zapewniającego wysoką przepustowość i komfort podróży – powiedział Adamczyk.

Budowa odcinka A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej i dalej w kierunku granicy zapowiadana była od lat, jednak dopiero rząd PiS podjął ten temat na poważnie.

Po 8 latach zaniedbań ekipy PO-PSL, która chciała by Południowe Podlasie pozostało na zawsze w Polsce B dziś możemy powiedzieć, że dzięki staraniom Prawa i Sprawiedliwości i aktywnej postawie naszego rządu wchodzimy jako region do Polski A. To doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców – skomentował w rozmowie z wPolityce.pl senator Grzegorz Bierecki.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury wykonawcą dokumentacji jest Multiconsult Polska, wartość zadania to ok. 10,5 mln zł, a czas realizacji to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do września 2019 r.). Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej (m.in.: zajętość terenu pod przyszłą autostradę) oraz przeprowadzenie szczegółowych badań warunków geologicznych.

Dwujezdniowa, dwupasowa trasa o długości 63,5 km przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK2 przez tereny gmin: Siedlce, miasto Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska. Powstaną na niej trzy węzły drogowe: Siedlce Południe (nazwa robocza: Borki), Łukowisko oraz Biała Podlaska (Cicibór).

Szacunkowy łączny koszt realizacji tego odcinka A2 wyniesie blisko 3 mld zł (dokumentacja, wykup gruntów, budowa, archeologia i nadzór). W styczniu 2018 r. została podpisana koncepcja programowa dla odcinka A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Autostrada A2 od w. Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest już w realizacji, z wykonawcami zawarte zostały umowy na projekt i budowę. Wkrótce zostaną wydane ostatnie decyzje ZRID umożliwiające „wbicie łopaty”.

