Prezes Siwko: „Chcę by Energa była filarem bezpieczeństwa energetycznego kraju”

Arkadiusz Siwko, prezes Zarządu Energi SA, trzy tygodnie po objęciu stanowiska na czele energetycznego koncernu przedstawił na spotkaniu z dziennikarzami bieżące wyzwania związane z rozwojem grupy energetycznej i przedstawił priorytety stojące przed zespołem menedżerskim.

Prezes Siwko wyjaśnił, że Gdańsk – miejsce legendarne, w którym rozpoczęły się zmiany ustrojowe, zajmuje szczególne miejsce w jego życiu.

- Cieszę się, że po latach wróciłem do Gdańska. To tutaj na początku lat 90-tych byłem zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „ Młoda Polska”. To był ważny czas i ważne działania dla naszej ojczyzny. - powiedział Arkadiusz Siwko Prezes Zarządu Energa SA. - Za tę swoją pierwszą pracą zawodową - w tygodniku „Młoda Polska” zostałem uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” – powiedział.

Wśród najważniejszych zadań stojących przed spółką wymienił utrzymanie systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikację wytwarzania energetycznego.

- Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu za zaufanie, jakim zostałem obdarzony – podkreślił. - Chcę, by Energa w pełni realizowała zadania wpisane w Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, by zgodnie ze wskazaniem Premiera Mateusza Morawieckiego była ważnym kołem zamachowym naszej gospodarki i filarem bezpieczeństwa energetycznego kraju - powiedział.

Podkreślił też rolę inwestycji Energi w nowy blok energetyczny w Ostrołęce, zaznaczając, że korzystanie z węgla, naturalnego, polskiego surowca związane jest z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny, jaki powstanie w Elektrowni Ostrołęka, będzie miał istotny wpływ na rozwój nie tylko Ostrołęki, ale i północno-wschodniej Polski.

Prezes Siwko zapowiedział również większy udział Grupy Energa w życiu regionu pomorskiego. - Chcemy uczestniczyć w dialogu społecznym poprzez sport, nie tylko poprzez kontynuowanie sponsoringu w drużynach sportowych, ale również przedstawić konkretną ofertą dla dzieci i młodzieży - powiedział Arkadiusz Siwko Prezes Zarządu Energa SA.

Szczegóły nowego programu „Kibicuj razem z Energą” przedstawiła Magdalena Porwet, pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji i PR Grupy Energa. Zgodnie z nim Energa będzie zapraszała dzieci i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych sponsorowanych przez siebie klubów.

- Dziś z inicjatywy Prezesa Zarządu Arkadiusza Siwko rusza akcja „ Kibicuj razem z Energą”. W jej ramach udostępniamy część naszych miejsc na Stadionie Energa Gdańsk dla tych, którzy takiego wsparcia potrzebują. Dziś będziemy dopingować Lechię razem z dziećmi i młodzieżą ze Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos Gdańsk”, w sumie kibicować będzie razem z Prezesem Energi blisko 30 osób, które otrzymają od nas koszulki firmowe i szaliki Lechii – poinformowała Porwet.

Prezes Zarządu Energi SA, odpowiadając na pytania dziennikarzy zapowiedział kontynuację aktualnej strategii grupy zarówno w dziedzinie rozwoju elektromobilności, dywersyfikacji źródeł energii i OZE.

- Mamy do spełnienia jasne wymagania, jakie nakłada na spółkę utrzymanie sytemu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wymogi związane z nowymi kierunkami określone przez Unię, związane z OZE – mówił prezes Siwko.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

(oprac. mac)