Premier Morawiecki dziękuje przedsiębiorcom

Ten wzrost gospodarczy, który mamy, zawdzięczamy przede wszystkim przedsiębiorcom - mówił dziś w Dęborzycach koło Pniew (Wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z lokalnym biznesem i z przedstawicielami samorządów.

Szef rządu zapewnił, że Wielkopolska może liczyć na znaczące środki na rozwój sieci dróg w regionie. Szeroko mówił o zmianach, wprowadzonych z inicjatywy jego rządu, korzystnych dla przedsiębiorcó

„Chcę podziękować wszystkim przedsiębiorcom, którzy tutaj są, wszystkim przedsiębiorcom polskim. Wasze działania doprowadziły do takiego zdrowego rozwoju gospodarczego, w jakim jesteśmy dzisiaj przy zmienionym w dużym stopniu modelu gospodarczym. Przy takim modelu, który uwzględnia w dużo większym stopniu niż do niedawna też ten aspekt społeczny” - powiedział premier.

Jak podkreślił, obecna ekipa rządząca patrzy na rozwój w taki sposób, że gospodarka i społeczeństwo to jedność, bez antagonizowania tych dwóch sfer. Morawiecki wyraził też wdzięczność, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej kreatywni i konkurencyjni na światowych rynkach.

„Zależy nam, żeby pracownicy zarabiali jak najlepiej, w jak najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstwach” - mówił premier, wskazując, że „potrzeba połączenia kreatywności i zdyscyplinowania, ciężkiej pracy na rzecz polskiej gospodarki”.

Mateusz Morawiecki przekonywał na spotkaniu, że wdrażane z myślą o firmach zmiany „pozwoliły zaoszczędzić przedsiębiorcom około stu godzin w ciągu roku, czyli około 10 roboczych dni”.

Wymienił w tym kontekście m.in. tzw. Konstytucję dla Biznesu, która, w opinii Morawieckiego, oznacza „większe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców”. Przypomniał o obniżanych przez obecne władze podatkach. Mówił też o tzw. „małym ZUS”, czyli składce proporcjonalnej do wysokości obrotów. Ustawę w tej sprawie zaakceptował w piątek bez poprawek Senat i czeka ona obecnie na podpis prezydenta. „W ten sposób wyciągamy z szarej strefy może nawet setki, a na pewno dziesiątki tysięcy mikroprzedsiębiorców” - przekonywał.

„Wszystkie razem i wiele innych obniżek podatków skutkują tym, że od przyszłego roku w kieszeniach przedsiębiorców, w podatkach, niższym ZUS-ie, zostanie 5,3 mld zł. To jest konkretny pieniądz, który możecie państwo przełożyć na inwestycje. Zostawiamy go wam, bo chcemy jak najwięcej polskich inwestycji” - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, domeną państw, które odniosły największy sukces na świecie tj. Niemcy, Francja, Korea, Japonia, Chiny, USA czy Szwajcaria jest „bardzo głęboka i mądra współpraca pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami”.

„Ta mantra III RP, że państwo nie jest nam do niczego potrzebne, niech nas państwo zostawi samych, to jest fałszywa nuta, nieprawdziwy mit. Nie byłoby potęgi wielkich koncernów niemieckich czy francuskich, gdyby państwo francuskie, niemieckie, nie pomagało im w rozwoju” - podkreślił.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że Wielkopolska może liczyć na dynamiczny rozwój sieci drogowej - zarówno dróg ekspresowych, krajowych, jak i dróg lokalnych.

„Wojewoda wielkopolski miał w tym roku niezwykle dużo pieniędzy i jeszcze dostanie trochę na budowę dróg lokalnych. Mam nadzieję, że już to się dało odczuć w powiatach i gminach, bo to były pieniądze na te drogi - już ponad dwa razy więcej, niż w poprzednich latach. Ale my tworzymy fundusz wielkości 5 mld zł, wcześniej to było 800 mln zł rocznie, na budowę dróg lokalnych, samorządowych. Już jesienią oddamy w ręce wojewody (…) fundusz 5-6 razy większy, niż kiedykolwiek był w zastosowaniu w województwach” - powiedział premier.

Morawiecki zapewnił też, że „dzięki przesunięciom środków z rezerw”, Wielkopolska będzie miała „chyba najgęstszą siatkę połączeń autostradowych i dróg ekspresowych”.

„Idąc od południa: droga S5, Rawicz, Leszno, Poznań, potem Gniezno, Żnin i na Bydgoszcz. Droga S11, która też nie miała finansowania do tej pory. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, będą na nią środki” - powiedział. Przypomniał przy tym, że S11 to ważna dla całego regionu arteria północ-południe. Podkreślił, że na finansowanie mogą liczyć też „drogi krajowe, bardzo ważne, o których pani poseł Lichocka wspominała na naszym spotkaniu z parlamentarzystami”. „To droga krajowa 12, droga krajowa 25 - tak, żeby Kalisz nie był na uboczu, tylko (by był możliwy - PAP) remont tej drogi na północ, do Konina do autostrady A2” - dodał.

Szef rządu przypomniał ponadto, że, według planów, w Wielkopolsce powstanie pięć lub sześć nowych mostów.

Premier zapewnił, że „drogę naszego modelu gospodarczego w przyszłość na pewno będzie wytyczał patriotyzm gospodarczy”. Stwierdził, że przez lata Polacy byli wręcz uczeni, że są gorsi od innych.

„Tak nas edukowano, że polskie produkty są niższej jakości, że nie warto kupować tego, co polskie. Musimy odbudować w sobie tę podstawową wartość, jaką jest patriotyzm i patriotyzm gospodarczy na pewno będzie wytyczał drogę naszego modelu gospodarczego w przyszłość” - powiedział premier. „Z tej drogi nie zejdziemy” - zapewnił. „Dla mnie najważniejsi są polscy przedsiębiorcy. Uczciwi przedsiębiorcy, którzy z trudem, w pocie czoła torują sobie drogę na rynki zagraniczne” - powiedział.

Szef rządu podkreślił, że takie firmy będą wspierane przez rząd, m.in. przez PFR czy kredyty eksportowe.

