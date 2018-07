Jak fachowiec z fachowcem o finansach

„Codziennie wpadam na trop cwaniaczków, chcących wam wyjąć kasę z portfela” - deklaruje internetowy ekspert od inwestycji Maciej Samcik. Ale internet nie zapomina – na stronie autora bloga ekonomicznego znaleźć można fascynujący odcinek programu, gdy w roli eksperta od radzenia sobie z długami zasiadł i Samcika … Konrad K. były prezes GetBack. Przyznajemy – ogląda się to to dziś znakomicie.

Nagranie rozmowy z Konradem K., fachowcem od długów, pochodzi z 25 listopada 2017 roku. Program zatytułowano: „Jak zarządzać domowym budżetem i inwestować oszczędności? Radzi Konrad K.”. Pochodzi z kanału www.subiektywnieofinansach.pl, który redaguje Maciej Samcik, bloger i vloger zajmujący się finansami osobistymi i poradami inwestycyjnymi, przez wiele lat także dziennikarz gospodarczy „Gazety Wyborczej”. Reklamuje swoje nagrania hasłami: „Misja: unieszkodliwić finansowego naciągacza. Codziennie nowe śledztwa, niusy finansowe i prześwietlenia”.

Żeby nie było niedomówień, prezes K. przestawia autorekomendację do programu, zdradzając: „Ja zawsze w życiu zarabiałem”.

Maciej Samcik zadaje pytanie w trakcie rozmowy z Konradem K. / autor: fot. YouTube

„Co trzeba zrobić, żeby nie stać się podopiecznym Pana firmy?” - pyta na początek Maciej Samcik pana Konrada, ówczesnego prezesa firmy windykacyjnej GetBack.

„Trzeba zarządzać swoimi finansami.”. Padają ze strony rozmówcy Samcika ciekawe z perspektywy niedawnych wydarzeń związanych z aferą GetBack słowa: „Dług to jest normalna rzecz. Taka sama jak powietrze, woda czy ziemia.” Hmmm, może to uspokoi nieco inwestorów z GetBacku, którzy dziś zastanawiają się, co stało się z zainwestowanymi w akce spółki środkami?

Prezes GetBack dopisuje do długu cały wykład historyczno-ekonomiczny: „Dług jest lewarem naszej cywilizacji. Bez długu, mnożnika inwestycyjnego nic nie powstałoby w naszej zachodniej cywilizacji”.  Daje również wykładnię praktyczną:

„Najważniejsze, to nie zaprzeczać, że istnieje, że dług się ma, jeśli się go ma. (…) Długi zdarzają się każdemu. Każdy ma długi. Ja też mam długi. Chodzi o to, żeby je regulować. (…) Trzeba przestrzegać limitów zadłużenia”.

I kontynuuje: „w naszym biznesie, czyli finansach przyjmuje się, że taki limit wynosi 4, czyli firma nie powinna zadłużać się na więcej ni czterokrotność długu netto do EBITDA”. (…) Nasz branża jest bardziej inwestycyjna. Kupujemy pewne rzeczy, wkładamy je niejako do magazynu, by potem czerpać korzyści, więc w naszej branży można się zadłużyć trochę bardziej”.

Przestrzega: „Dług może utopić niezależnie od tego, jaki to jest poziom zamożności. Chodzi bardziej o charakter i przestrzeganie zasad”. „Często dług dotyka osobę nim staje się zamożna, traci czujność, wciaga się w niekontrolowany sposób w różne zależności”

Zaleca: „Nie powinniśmy zaciągać różnych zobowiązań, licząc, że nagle nasze przychody zwiększą się dwa razy, bo tak się nie dzieje”.

Internauta Józef Łagowski komentuje pod nagraniem: „I to mówi człowiek który razem ze swoją „drużyną” wygenerował 3,5 mld długu, którego nikt nigdy nie spłaci. To jest naprawdę świetna promocja.”

A może coś innego jeszcze dziwi: swoista szczerość prezesa K., bo występ w audycji Macieja Samcika wygląda momentami jak wyznanie u psychoanalityka, prezes K. mówi o cudzych grzechach, mając w duchu swoje przewinienia.

W internecie nic nie ginie. Dzisiejsi moraliści powinni pamiętać, z kim i o czym rozmawiali, zanim zaczną pouczać, kto i co powinien zrobić z finansowymi naciągaczami…

Tak jak wskazuje komentujący program Macieja Samcika internauta FitAmator: „Panie Samcik, warto zacząć od siebie. Niektóre produkty finansowe, jakie Pan poleca, są kierowaniem ludzi na minę finansową…”

Kto chce posłuchać, jakież to rady ma dla dłużników pan Konrad K. – polecamy wyszukiwarkę na YouTubie lub blog redaktora Samcika… Tym razem naprawdę warto. Tylko dla widzów o mocnych nerwach.

