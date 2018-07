Rejestracja dzieci online i od ręki? Coraz chętniej

Coraz więcej rodziców zamiast iść do urzędu, narodziny swoich dzieci rejestruje online. – Chcemy, aby ta e-usługa była jeszcze popularniejsza – powiedzieli na poniedziałkowej konferencji ministrowie cyfryzacji i zdrowia

Minister Cyfryzacji wraz z Ministrem Zdrowia zachęcają do rozpowszechniania wiedzy o nowej i ułatwionej procedurze rejestracji noworodków.

Rejestracja narodzin dziecka online to proste, szybkie, bezpieczne i w pełni bezpłatne narzędzie, ale przede wszystkim oszczędność czasu rodziców, którzy w tym ważnym momencie życia mogą – zamiast wizyty w urzędzie – spędzić go z nowym członkiem rodziny – powiedział podczas konferencji minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło tę e-usługę 1 czerwca. Aby z niej skorzystać rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego i chwili wolnego czasu. Do tej pory w ten sposób zarejestrowano prawie 6 tysięcy dzieci.

To bardzo dobry wynik, ale chcielibyśmy by jeszcze więcej Polaków z niej korzystało, stąd współpraca z Ministerstwem Zdrowia. Chcemy upowszechnić tę usługę na pierwszej „linii frontu” – w szpitalach. Tam, gdzie rodzice dostają pierwszy podstawowy pakiet informacji, co zrobić po narodzinach dziecka – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Rejestrowanych jest około 100 dzieci dziennie. W początkowej fazie takich rejestracji było poniżej 100 dziennie. Obecnie jest ich ok. 130 dziennie. To coraz bardziej popularna usługa.

Ja cztery razy już rejestrowałem dzieci w różnych urzędach i zawsze się zastanawiałem dlaczego mam gdzieś jeździć i szukać tego urzędu, dlaczego tego nie można zrobić tego online, skoro w szpitalu wszystkie dane już zostawiliśmy? Otóż już można – dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu pracowników szpitali ginekologiczno-położniczych, czyli osób, które na co dzień spotykają się z rodzicami noworodków, dotrzemy z informacją o tej usłudze do najbardziej zainteresowanych osób – świeżo upieczonych rodziców – dodał.

Jak zaznacza ministerstwo, e-usługi tworzone są po to, by ułatwiać życie obywateli. Dlatego drugi etap rozwoju e-usługi „zgłoszenie urodzin dziecka” będzie polegał m.in. na umożliwieniu rodzicom - w ramach tej usługi - składania kolejnych wniosków związanych z dzieckiem, czyli np. wniosków w programie „Dobry start”, czy „500+”.

Warto dodać, że możliwość zarejestrowania narodzin dziecka online to niejedyna e-usługa, którą dedykujemy rodzicom. Nie wychodząc z domu, mogą już m.in. zawnioskować o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla swoich dzieci, złożyć wnioski w programach 500+ i „Dobry start”. Zachęcamy ich, aby szczególnie w trakcie wakacji, korzystali też z e-usługi „Bezpieczny autobus”, dzięki której sprawdzą czy ich dzieci bezpiecznie dojadą na wakacje.

Aby skorzystać z tych i wielu innych e-usług potrzebują Profilu Zaufanego, z którego korzysta już ponad 2 miliony Polaków. Tych, którzy nadal go nie mają, zachęcamy by go założyli. To także dziecinnie proste – powiedział Marek Zagórski.

Szef Ministerstwa Zdrowia – Łukasz Szumowski przypomniał, że jego resort kładzie szczególny nacisk na cyfryzację sektora ochrony zdrowia.

Jak zarejestrować narodziny dziecka za pośrednictwem internetu?

Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie - o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Jak obiecuje ministerstwo, wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.

Proces rejestracji w skrócie w skrócie: Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica Krok 3: wpisujesz dane dziecka Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną) Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.