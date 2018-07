KE chce jak najszybciej rozmawiać z USA o handlu

Komisja Europejska liczy, że rozmowy z USA w sprawie handlu rozpoczną się jeszcze w sierpniu. We wspólnym oświadczeniu wydanym po spotkaniu przywódców USA i UE pojawia się słowo „natychmiastowo” - powiedziało źródło w Komisji.

Rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała w poniedziałek, że przewodniczący KE Jean Claude-Juncker i prezydent USA Donald Trump w piątek rozmawiali telefonicznie, by ustalić przebieg dalszych negocjacji w sprawie handlu.

Z informacji wynika, że rozmowy mogłyby się rozpocząć jeszcze w sierpniu. Obecnie trwają prace nad utworzeniem grupy roboczej.

Trwają ustalenia co do harmonogramu spotkań, tego, kto znajdzie się w grupie negocjacyjnej, jaki będzie format tych spotkań. Słowo +natychmiastowo+ oznacza dla nas tyle, że te rozmowy nie zaczną się po wakacjach, tylko wcześniej - powiedziało źródło unijne.

W ostatnich dniach kontrowersje wzbudzała kwestia ewentualnego włączenia do negocjacji rolnictwa oraz sprawy otwarcia amerykańskiego rynku zamówień publicznych dla firm unijnych. O tym, że kwestie rolnictwa i produktów rolniczych mogłyby pojawić się na stole, mówili przedstawiciele administracji USA już po zawarciu porozumienia między Junckerem i Trumpem. Sam Trump, jak podaje AFP, w czwartek na spotkaniu z amerykańskimi rolnikami powiedział: „Właśnie otworzyliśmy dla was Europę”.

Tymczasem francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire powiedział w czwartek, że jeśli obie strony zaczynają mówić o obniżaniu ceł i innych barier w handlu, to negocjacje powinny dotyczyć również zamówień publicznych. Nawiązał w ten sposób do faktu, że amerykański rynek tych zamówień jest w dużej mierze zamknięty dla zagranicznych firm.

W poniedziałek KE po raz kolejny rozwiała wątpliwości w tej sprawie.

Zarówno rolnictwo, jak i zamówienia publiczne nie znalazły się we w wspólnej unijno-amerykańskiej deklaracji. Obie strony dokładnie wiedzą, dlaczego tak się stało - powiedziała Andreewa.

Porozumienie UE z USA polega na tym, że Waszyngton nie kładzie na stole negocjacyjnym rolnictwa, a UE nie podnosi kwestii zamówień publicznych. Choć przedstawiciele strony amerykańskiej wskazywali już po zawarciu umowy Trumpa z Junckerem, że rolnictwo powinno być elementem, to w Brukseli odbierane jest to w ten sposób, że Amerykanie robią to na użytek swojej wewnętrznej polityki. Chodzi o to, aby zadowolić amerykańskich rolników - powiedziało źródło w Komisji.