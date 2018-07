Powrót na ścieżkę wzrostów

W poniedziałek, po krótkiej korekcie w piątek, WIG20 wrócił na ścieżkę wzrostów, w lipcu będąc już o niemal 10 proc. na plusie. W poniedziałek obroty na GPW były umiarkowane. Zdaniem Tomasza Kolarza z BM Alior Banku wynika to z oczekiwania inwestorów na kluczowe wydarzenia bieżącego tygodnia

WIG20 wzrósł w poniedziałek na zamknięciu o 1,62 proc. do 2.327 pkt., podczas gdy w piątek na zamknięciu spadł o 0,60 proc. do 2.290,77 pkt. W całym ubiegłym tygodniu indeks WIG20 zwyżkował o 4,9 proc. Indeks zyskał dotychczas w lipcu niemal 10 proc., najwięcej od kwietnia 2017 roku.

mWIG40 zwyżkował na zamknięciu w poniedziałek o 0,05 proc., a sWIG 80 skończył sesję o 0,3 proc. na plusie. WIG zyskał 1,1 proc., dochodząc do poziomu 60.334 pkt.

Obroty wyniosły blisko 773 mln zł, z czego 535 mln zł na spółkach z WIG20.

Klucza do wzrostu WIG20 w poniedziałek można doszukiwać się w wydarzeniach z zeszłego tygodnia. Zwyżki kursów szerokiego zakresu spółek, trwające od 20 lipca, uwiarygodniły dobre perspektywy GPW i WIG20 w oczach inwestorów” - powiedział PAP Biznes Tomasz Kolarz z BM Aliora. - Należy jednak zwrócić też uwagę na raczej niskie obroty w poniedziałek. Wynika to z tego, że inwestorzy czekają na szereg nadchodzących ważnych wydarzeń, między innymi, posiedzenie FED oraz odczyty PKB i PMI w strefie Euro - dodał.

Konsensus rynkowy zakłada utrzymanie stóp procentowych przez FOMC na niezmienionym poziomie w sierpniu, ale rynki z uwagą będą śledzić komunikację banku przed kluczowym - zdaniem większości analityków - posiedzeniem wrześniowym, kiedy spodziewana jest podwyżka stóp procentowych.

Na WIG20 najmocniej spadł KGHM (o 1,5 proc.). Kurs spółki zniżkował m.in. wobec globalnego poniedziałkowego spadku cen miedzi.

Zwyżkom w indeksie przewodził w poniedziałek PGE, rosnąc ostatecznie o 3,98 proc.

Na szerokim rynku, po piątkowych wynikach kwartalnych, o 6,2 proc. spadła wycena akcji Forte. Szacunkowa EBITDA grupy Forte w drugim kwartale 2018 roku wzrosła o 46 proc. rdr do 34,6 mln zł. Wynik był o 35 proc. wyższy od konsensusu. W piątek akcje Forte podrożały o 19,5 proc.

O 9,6 proc. wzrósł kurs PKP Cargo. W poniedziałek podano, ze spółka szacuje, że skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 89,6 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku wobec 19,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Szacunkowe przychody grupy wyniosły natomiast 2,51 mld zł wobec 2,27 mld zł rok wcześniej.

O 7,4 proc. podrożały akcje Trakcji, kontynuując piątkowe wzrosty.

O 0,4 proc. potaniał walor Żywca. Grupa poinformowała, że bardzo dobra pogoda w kwietniu i maju oraz dodatkowe okazje do konsumpcji piwa związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej sprawiły, że mimo słabego pierwszego kwartału, w całym pierwszym półroczu 2018 roku sprzedaż piwa w Polsce wzrosła o ponad 3 proc. w ujęciu ilościowym i o 6 proc. w ujęciu wartościowym. Przychody spółki wzrosły o 5 proc., do 1,15 mld zł, skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 176 mln zł (wobec 174 mln zł przed rokiem), a zysk netto spadł do 123,8 mln zł ze 134,8 mln zł rok wcześniej.

IMS, w ramach trzeciej transzy programu skupu akcji własnych, skupił 74.898 akcji, stanowiących 0,22 proc. kapitału zakładowego. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,41 zł za akcję. Akcje spółki podrożały o 1,2 proc.

Pfleiderer Group i jej podmiot zależny PCF GmbH uzyskały dostępność dodatkowego finansowania programu nabywania akcji własnych spółki poprzez podwyższenie kwoty zabezpieczonego kredytu o 95 mln euro. W poniedziałek kurs spółki był o 4,4 proc. na plusie.

Konsorcjum Budimeksu i Strabagu podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Bełchatów. Łączna wartość kontraktu to 478,8 mln zł brutto. Kurs Budimeksu pozostał w poniedziałek bez zmian.

PAP Biznes, mw