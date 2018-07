Szlachetne e-zdrowie i pojemny e-portfel

Cieszę się, że wszystko spina się w system ochrony zdrowia, w którym jednym miejscu będą przydatne lekarzowi i pacjentowi informacje. To też pomoże regularnie dostarczać leki - powiedział w poniedziałek Marek Zagórski, minister cyfryzacji, komentując współpracę Ministerstw Cyfryzacji i Zdrowia. - Digitalizacja to jedno z tych narzędzi, które pozwoli lepiej dbać o pacjenta - dodał

To kolejne etapy cyfryzacji naszego życia. Coraz popularniejsza w Polsce jest także idea e-recepty. Wśród osób młodych e-administracja i komplet dokumentów w telefonie, zamiast w teczce, czy portfelu, to naturalne oczekiwanie.

Zwłaszcza dla osób młodych wszystko musi być w telefonie. Telefon nosimy zawsze ze sobą. Z całą resztą jest inaczej. Dzisiaj są też takie aplikacje, które zastąpiły nam gotówkę. Mając ze sobą smartfon mamy prawie wszystko, czego potrzeba nam do funkcjonowania - ocenia Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - Weryfikacja tożsamości jest bardzo ważna, ale to jedna sprawa. Oprócz tego będziemy oferować inne, mobilne wersje dokumentów elektronicznych. Pracujemy nad legitymacją szkolną, pracujemy nad legitymacją studencką. Wszystko w tym roku. Także elektroniczne wersje dowodu rejestracyjnego dokumentów posiadacza OC.

To, jakie dokumenty będziemy nosić w naszym telefonie, ocenia minister, zależy tylko od nas, bo możliwości są ogromne. Trwają też zaawansowane prace nad rozszerzeniem wirtualizacji innych noszonych w portfelu, czy teczkach, dokumentów.

Na pewno będziemy chcieli do tego pakietu dołożyć prawo jazdy. Mamy też praktycznie gotowe rozwiązanie będące cyfrowym zintegrować informacje z karty miejskiej. Zwłaszcza mniejsze miasta nie będą musiały budować własnego systemu, a działać w oparciu o nasz system. Chcemy dawać taką możliwość, że dokumenty Państwowe, nie tylko publiczne, mogły być do tego wirtualnego portfela włożone. Jakie inne dokumenty znajdą się wtedy w takim portfelu, to już kwestia wyobraźni - ocenia minister cyfryzacji. - Jakby Polski Związek Wędkarski bardzo chciał, to karta wędkarska też tam może się znaleźć - dodał.

Ministerstwa Rozwoju i Cyfryzacji oraz Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia i Infrastruktury i Budownictwa prowadzą Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju.

W ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” program funkcjonuje jako Strumień e-Zdrowie, który realizuje działania zmierzające do zmniejszenia liczby nieprawidłowości ze strony świadczeniodawców usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz do automatyzacji procesów administracyjnych i, co za tym idzie, poprawy ich efektywności.

W ramach strumienia trwają prace nad udostępnieniem pacjentom szeregu usług elektronicznych, które pozwolą m.in. na skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do indywidualnych informacji o pacjencie za pośrednictwem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i internetowego konta pacjenta, łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i skrócenie kolejek do lekarza dzięki e-Rejestracji i e-Skierowaniu, jak również umożliwią ograniczenie liczby błędów lekarskich dzięki dostępowi do elektronicznej historii rozpoznań. Wdrożenie e-recepty ułatwi obsługę pacjentów przez apteki oraz rozliczanie aptek z płatnikiem.

Planowane jest zaopatrzenie wszystkich obywateli (pacjentów) w narzędzie identyfikacji i uwierzytelniania uznane w obszarze ochrony zdrowia i opcjonalnie w innych obszarach, pełniące również funkcję nośnika Medycznych Danych Ratunkowych. Cyfryzacja procesów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, m.in. przez rozwój telemedycyny pozwoli na zwiększenie efektywności opieki medycznej oraz znaczne oszczędności zasobów, które będą mogły być wykorzystane w innych obszarach w służbie zdrowia,

Maksymilian Wysocki