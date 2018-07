Podczas wojny w Warszawie zniszczono 75 proc. budynków

Według powojennych szacunków, w latach 1939-1945 w Warszawie zniszczono ok. 75 proc. budynków; bez prawobrzeżnej części miasta, wskaźnik ten wynosił 85 proc.; gdyby nie wojna, Polska miałaby dziś ok. 60 mln mieszkańców - powiedział szef zespołu ds. reparacji Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Mularczyk, który przewodniczy parlamentarnemu zespołowi ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, powiedział PAP, że według danych Biura Odszkodowań Wojennych (BOW) powołanego w 1945 roku, „straty Warszawy stanowiły 34,5 proc. strat rzeczowych na terenie tzw. Ziem Dawnych (PRL minus Ziemie Odzyskane)”.

Dodał, że według powojennych szacunków „zniszczeniu uległo 75 proc. budynków”.

Jeśli wyłączy się z tego Warszawę prawobrzeżną, stosunkowo mało zniszczoną, to wskaźnik rośnie do 85 proc - podkreślił.

Ponadto - jak wskazał Mularczyk - „według opracowania +Straty Warszawy 1939-1945. Raport+ z 2005 r., sumaryczna wartość zniszczeń warszawskiej zabudowy odniesiona do obiektów mieszkalnych i budynków publicznych wyniosła 8 mld 439 mln 124 tys. zł z 1939r.”.

Dodał, że BOW próbowało też oszacować „wartość” życia ofiar wojny, jednak metodologia, której do tego użyto, była - jak ocenił poseł - „prymitywna”.

Zapewnił też, że w parlamentarnym zespole ds. reparacji „będzie to policzone według współczesnych metodologii, precyzyjnie i zgodnie ze standardami światowymi”.

Dopytywany czy są dane nt. potencjału ludnościowego, jaki mogłaby mieć obecnie Warszawa, gdyby nie wybuch II wojny światowej, Mularczyk odparł, że odpowiedź na to pytanie przygotowują eksperci parlamentarnego zespołu, którym kieruje.

Wiadomo, że gdyby nie II wojna światowa, to Polska byłaby krajem ok. 60 milionowym (…) Według przedwojennych prognoz demograficznych w 1951 roku Polska miała mieć 40 milionów obywateli, a faktycznie w 1945 miała nieco ponad 25 mln - powiedział.

Mularczyk został też spytany czy według niego, Powstanie Warszawskie miało sens, wobec przewagi militarnej Niemców.

Jest to niezwykle trudne i złożone pytanie, każdy musi odpowiedzieć na nie sam we własnym sumieniu. Ktoś kto stracił całą lub większość rodziny i cały majątek powie, że to nie miało sensu, bo przyniosło niewyobrażalne straty ludzkie i materialne. Można też oceniać Powstanie z innej perspektywy; jako heroiczny symbol walki Warszawy z okupantem, który dziś kształtuje etos polskiego patriotyzmu - odparł.