Jaki chce powstania Domu Kombatanta

Budowa domu kombatanta dla powstańców warszawskich, monitoring warunków ich życia, darmowe usługi opiekuńcze oraz darmowy transport miejski - to pomysły kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego, skierowane do powstańców warszawskich.

Patryk Jaki podczas wtorkowej konferencji prasowej przed siedzibą Muzeum Powstania Warszawskiego zapowiedział, że gdy zostanie prezydentem Warszawy, pielęgnowanie tradycji o powstaniu warszawskim, „wyjątkowym zrywie mieszkańców Warszawy”, będzie jednym z jego najważniejszych wyzwań. „To jest coś, co buduje więzi pomiędzy warszawiakami i to jest ofiara, o której nigdy nie możemy zapomnieć” - zadeklarował.

Podkreślił, że w skali świata powstańców warszawskich jest obecnie ok. 2 tys. osób, natomiast w Warszawie - kilkuset. „To już naprawdę niewielkie grono, wobec którego jesteśmy w sposób szczególny zobowiązani” - zaznaczył Jaki.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy złożył cztery zobowiązania w stosunku do powstańców warszawskich. Pierwsze, to stworzenie dla nich domu kombatanta. Jak tłumaczył z roku na rok powstańców warszawskich jest coraz mniej „dlatego my nie możemy już czekać, my musimy działać”.

„Chciałbym podjąć zobowiązanie, że jak to tylko możliwe szybko zbuduję, stworzę dom kombatanta przeznaczony dla powstańców warszawskich, w którym będą mieli kompleksową obsługę i samorząd zadba o nich w taki sposób, na jaki już dawno oni zasługują” - zadeklarował Jaki.

Zwrócił uwagę, że obecne władze stolicy „mówią, że taki dom stworzą, ale to już trwa 12 lat”. „Przez 12 lat mamy już prawie projekt” - ironizował. W tym kontekście przypomniał, że b. prezydentowi Warszawy Lechowi Kaczyńskiemu udało się w niespełna dwa lata postawić Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kolejne zobowiązanie złożone przez Jakiego to „monitoring warunków życia powstańców”. Jaki wskazał, że w każdej dzielnicy miałaby być wyznaczona jedna osoba, której zadaniem byłoby sprawdzanie czy powstańcy żyją w godnych warunkach.

Jaki zobowiązał się też do wprowadzenia darmowych usług opiekuńczych „w każdym zakresie”. „Od zakresu związanego z codziennym posiłkiem, po wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, po opiekę domową, lekarska” - mówił. „Miasto nie tylko na to stać, ale to jest wręcz miasta obowiązek, żeby pokazać, że potrafimy dbać o naszych bohaterów” - podkreślił.

Polityk zobowiązał się również do wprowadzenia darmowego transportu w stolicy dla powstańców. „To są takie sprawy, które są podstawowe, które są fundamentalne, o które już dawno powinniśmy zadbać” - podkreślił.

„Chciałem podjąć wielkie zobowiązanie, że gdy zostanę prezydentem m.st. Warszawy, to powstańcy będą traktowani w sposób wyjątkowy, taki jaki na to już dawno zasługują” - oświadczył Jaki.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

Według zapowiedzi PKW tegoroczne wybory samorządowe mogą odbyć się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada.

PAP/ as/