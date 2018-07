Pod względem bezrobocia jesteśmy tuż za Niemcami

Bezrobocie w strefie euro po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosło w czerwcu 8,3 proc., natomiast w całej UE 6,9 proc. - poinformował Eurostat. Według wstępnych danych inflacja w eurolandzie wzrosła w lipcu do 2,1 proc.

W krajach posługujących się wspólną walutą wzrost PKB w drugim kwartale tego roku wyniósł 0,3 proc., natomiast w porównaniu do tego samego kwartału 2017 roku dynamika ta była na poziomie 2,1 proc. Dla całej UE dane były nieznacznie lepsze: odpowiednio 0,4 proc. i 2,2 proc.

Poziom bezrobocia w strefie euro nie zmienił się w czerwcu w porównaniu z majem. Odczyt 8,3 proc. jest najniższy od grudnia 2008 roku. Jeśli chodzi o całą UE, to wynoszące 6,6 proc. bezrobocie (również stabilne w porównaniu z majem) jest najniższe od maja 2008 roku.

Eurostat szacuje, że 17,1 mln osób w „28” było bez pracy w czerwcu tego roku, z czego 13,57 mln w krajach eurolandu. Jeśli zestawić dane tegoroczne z tymi z zeszłego roku, okaże się, że liczba bezrobotnych spadła o 1,65 mln w UE, z czego 1,146 mln w strefie euro.

Najniższą stopą bezrobocia mogli w czerwcu pochwalić się Czesi - 2,4 proc. i Niemcy - 3,4 proc. Polska z wynikiem 3,7 proc. znalazła się na czwartym miejscu. Najgorsze wyniki miały Grecja (20,2 proc. - odczyt dla kwietnia) oraz Hiszpania - 15,2 proc.

Bezrobocie spadło w ciągu roku we wszystkich państwach unijnych. Najbardziej na Cyprze (z 11 do 8,2 proc.), w Portugalii (z 9,1 do 6,7 proc.), Chorwacji (z 11,1 do 9,2 proc.), Estonii (z 6,8 do 4,9 pomiędzy majem 2017 i 2018 r.) oraz Hiszpanii (z 17 do 15,2 proc.)

Choć cały czas spada bezrobocie wśród osób do 25. roku życia, to w kilku krajach członkowskich nadal jest to poważnym problemem. Najniższe poziomy bezrobocia młodzieży odnotowały Malta (5,5 proc.), Niemcy (6,2 proc.) i Holandia (7,2 proc.); z kolei najwyższe bezrobocie wśród młodych było w Grecji (42,3 proc. w kwietniu), Hiszpanii (34,1 proc.) oraz Włoszech (32,6 proc.).

Pozytywne dane dotyczące bezrobocia idą w parze z utrzymującą się na niezłym poziomie dynamiką gospodarczą. Wzrost PKB w strefie euro w drugim kwartale wyniósł 0,3 proc. w porównaniu do 0,4 proc. w pierwszych trzech miesiącach tego roku. W przypadku całej UE dynamika, która wynosiła 0,4 proc., nie zmieniła się.

W górę poszła inflacja - do poziomu 2,1 proc. w lipcu w porównaniu do 2 proc. w czerwcu. Głównym czynnikiem napędzającym był ponad 9-procentowy wzrost cen energii. Żywność, alkohol i wyroby tytoniowe podrożały w ciągu roku o 2,5 proc.

PAP, MS