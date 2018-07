Tylko 10 mld zł deficytu budżetowego. To możliwe

Deficyt budżetu państwa niższy o 25-30 mld zł od zaplanowanego na ten rok przewidują ekonomiści PKO BP. W ustawie budżetowej założono, że deficyt wyniesie nie więcej niż 41,5 mln zł. Jednocześnie analitycy banku podnieśli prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku do 5 proc.

Bardzo dobra sytuacja budżetu po czerwcu pokazuje, że deficyt może być nawet o 25-30 mld zł niższy od zaplanowanego. Może zatem wynieść tylko 10-15 mld zł – uważa Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Ministerstwo Finansów informowało, że w czerwcu nadwyżka w budżecie wyniosła 9,5 mld zł. Dochody wyniosły 182 mld zł, a wydatki 172,5 mld zł. W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. ok. 7,9 proc., tj. ok. 12,2 mld zł. Czytaj także: Nadwyżka w budżecie kolejny miesiąc z rzędu

Eksperci banku komentują, że przy mocnej poprawie dochodów istotna dla poziomu deficytu budżetowego w całym 2018 r. będzie możliwość realizacji wydatków pod koniec roku, kiedy to tradycyjnie wydatki nie są wykonywane w 100 proc. planu.

W ustawie budżetowej założono, że deficyt budżetu państwa wyniesie w tym roku nie więcej niż 41,5 mld zł, dochody w wysokości 355,7 mld zł, a wydatki na poziomie 397,2 mld zł. Czytaj także: Rząd przyjął założenia do budżetu na 2018 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,8%. W zeszłym roku wyniósł 25,4 mld zł czyli 42,7 proc. wartości planowanej w ustawie i był najniższy od 2011 r. Czytaj także: Deficyt budżetu państwa ponad połowę niższy od planu. Jak oceniają ekonomiści PKO BP, całkowity deficyt fiskalny może wynieść w tym roku 1,5 proc. PKB.

Zdaniem ekonomistów PKO BP, dane z II kw. tego roku pokazują, że dynamika PKB w opisywanym czasie utrzymała się powyżej 5 proc. (szacują oni, że wzrost gospodarczy w II kw. tego roku wyniósł 5,3 proc.) wobec 5,2 proc. w I kw. 2018 r. Czytaj także: Wzrost PKB był większy niż się spodziewano

Jak dodają, chociaż „gospodarka globalna minęła szczyt cyklu koniunkturalnego, zaskakująca odporność krajowej gospodarki na zawirowania w otoczeniu zewnętrznym w I kw. 2018 r. powoduje, że podnosimy prognozę wzrostu PKB w 2018 r. do 5,0 proc. z 4,6 proc.” Czytaj także: Produkcja przemysłowa powyżej prognoz. Czytaj także: Polacy kupują na potęgę. Zdaniem analityków PKO BP, silny wzrost zatrudnienia i płac, a także spadek inflacji pozwolą utrzymać wzrost konsumpcji na poziomie 5 proc.

Analitycy banku prognozują, że inflacja bazowa będzie stopniowo rosła do 1,0 proc. r/r na koniec roku i blisko 2,5 proc. r/r w 2019 r. Przewidują jednocześnie wyraźne spowolnienie inflacji CPI już w II kw. z minimum niewiel powyżej 1 proc. w listopadzie. W tym roku – ich zdaniem – ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną o 1,2 proc. GUS informował, że – według tzw. szybkiego szacunku – inflacja w lipcu wyniosła 2,0 proc. Czytaj także: Inflacja bez zmian.

Jak przewidują analitycy banku, stopa bezrobocia rejestrowanego w tym roku wyniesie 5,7 proc.

W średniej perspektywie oczekujemy dalszego wyhamowania spadkowej tendencji bezrobocia, ze względu na coraz silniejsze ograniczenia podażowe – oceniają ekonomiści PKO BP.

Resort pracy informował, że w czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. i po raz pierwszy od 1990 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadł poniżej 1 mln osób. Czytaj także: Bezrobocie poniżej 6 proc.