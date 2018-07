Od sierpnia Tauron zwiększy sprzedaż przez TGE

Od 1 sierpnia br. Tauron będzie maksymalizować ilość energii sprzedawanej za pośrednictwem giełdy (TGE). Jest to efekt zapowiedzi ministra Energii, że wprowadzone zostanie 100-procentowe obligo giełdowe dla energii elektrycznej (z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych).

Pomysł Ministerstwa Energii, by 100 proc. energii było handlowane poprzez giełdę jest świetny i głęboko przemyślany, bo jednym posunięciem rozwiązuje kilka strukturalnych problemów rynku. Po pierwsze, rozwiązuje problem bilansu grup energetycznych, czyli tego, że jedne mają pozycję długą, a inne krótką. Po drugie, 100 proc. obligo zapewni przejrzystość rynku i nie będzie już zarzutów o manipulację cenami. Po trzecie, giełda będzie głębokim rynkiem, z dużą płynnością. To wszystko leży w interesie konsumentów energii. To także bardzo dobra wiadomość dla Grupy Tauron, która ma krótką pozycję i musi dokupować energię na giełdzie. Wysoka płynność zwiększy dostępność sprzedawanej energii tzn. będziemy mieli skąd ją kupić i cena będzie wiarygodna – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.