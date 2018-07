2/3 potrzeb pożyczkowych sfinansowane

Do końca lipca sfinansowano 67 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej na 2018 r., na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 45 mld zł - poinformował we wtorek w komentarzu wiceminister finansów Piotr Nowak.

Do końca lipca sfinansowane zostało 67 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej. Jednocześnie na przetargach zamiany prefinansowane zostało 6,6 mld zł potrzeb pożyczkowych 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 45 mld zł - poinformował Nowak.

Zaznaczył, że zgodnie z planem kwartalnym w sierpniu br. planowany jest jeden przetarg. Będzie nim przetarg zamiany, który odbędzie się 23 sierpnia.

W czerwcu wzrost zadłużenia w obligacjach na rynku krajowym wyniósł 0,9 mld zł i, jako że nie były organizowane przetargi sprzedaży, wynikał głównie ze sprzedaży obligacji detalicznych. Był on wypadkową przede wszystkim wzrostu zadłużenia wobec banków krajowych o 5,3 mld zł i spadku zadłużenia wobec nierezydentów o 4,6 mld zł, przy niemal niezmienionej kwocie zadłużenia wobec krajowych inwestorów pozabankowych - dodał Nowak.

Na podst. PAP