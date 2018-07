Afera GetBack: KNF może zamknąć dom maklerski

Jeden dom maklerski może zniknąć z rynku z powodu współpracy z firmą GetBack – wynika z komunikatu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z kolei 4 TFI mogą stracić prawo do zarządzania niektórymi rodzajami funduszy inwestycyjnych.

KNF – co nie zdarza się często – zdecydowała się poinformować o tym, że wszczyna postępowanie w stosunku do Polskiego Domu Maklerskiego, który współpracował z firmą GetBack, która balansuje na skraju upadłości po przeszło miliardowej stracie z 2017 r.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec spółki Polski Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie w przedmiocie ustalenia, czy zachodzą przesłanki określone w art. 167 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stanowiące podstawę do zastosowania sankcji określonych w art. 167 Ustawy. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na dom maklerski umożliwi poinformowanie szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności inwestorów, o podejmowanych przez organ nadzoru działaniach, również tych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa – czytamy w komunikacie KNF.