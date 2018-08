Orlen wspiera polskich studentów

Prowadzona przez PKN Orlen Fundacja „Orlen - Dar Serca” udzieli wsparcia zdolnym i ambitnym studentom z Polski, przyjętym na zagraniczne uczelnie wyższe, którzy po zakończeniu nauki wrócą do kraju i podejmą pracę w sektorze publicznym. Maksymalna kwota stypendium to 200 tys. zł.

Jak poinformował w środę PKN Orlen, „Fundacja Orlen Dar Serca” uruchamia program stypendialny Bona Fide (łac. w dobrej wierze), który jest „inicjatywą o charakterze mecenatu, czyli opieki nad rozwojem osób, pragnących tworzyć w przyszłości nową generację liderów gospodarczych Polski”.

Program stypendialny Bona Fide adresowany jest do polskich studentów studiów II lub III stopnia kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych, ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Ma za zadanie zachęcić ambitne, młode osoby do powrotu do Polski po ukończeniu przez nich najlepszych zagranicznych studiów i wesprzeć je w rozwoju zawodowym, by zdobytą wiedzą i umiejętnościami wzmocniły polskie przedsiębiorstwa - wyjaśnił płocki koncern.