Wiceminister finansów blisko przejścia do KGHM

Jak spekuluje dziennik Puls Biznesu, Paweł Gruza wiceminister finansów jest faworytem do objęcia stanowiska wiceprezesa KGHM ds. zagranicznych. Konkurs, który ma wyłonić wiceprezesów do spraw rozwoju i aktywów zagranicznych, został rozpisany tydzień temu.

Według dziennika chce w nim wystartować wiceminister, ale ostateczne zdanie będzie miał premier, który w ostatnim czasie zdobył większość w radzie nadzorczej. Puls Biznesu powołuje się przy tym, na trzy niezależne źródła potwierdzające te informacje.

Gazeta przypomina, że to on zastąpił Pawła Szałamachę, który wykazywał się raczej słabymi postępami w poprawie ściągalności podatków. Dopiero właśnie Gruza przyspieszył ten proces. Za jego kadencji wg. gazety w 2017 r. dochody z VAT wzrosły o 23 proc. (30 mld zł) — do 157 mld zł.

Nie byłby to pierwszy transfer wiceministra do państwowej spółki. Henryk Baranowski przeszedł z ministerstwa skarbu państwa na fotel prezesa PGE, a Filip Grzegorczyk został szefem Tauronu. KGHM był już polem takiego transferu — Radosław Domagalski-Łabędzki przesiadł się z na fotel prezesa z fotela wiceministra rozwoju - czytamy na stronie PB.

Dalej dziennik podaje krótkie cv wiceministra: -Paweł Gruza jest absolwentem prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2000-06 pracował w firmach doradczych (Instytut Studiów Podatkowych, Arthur Andersen i Ernst & Young). W 2007 r. został wspólnikiem MMR Consutling, a w lipcu 2014 r. partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax. Jako doradca pracował nad wieloma projektami dla firm z sektora przemysłowego i finansowego. W kwietniu 2016 r. został mianowany wiceministrem skarbu.

Na razie nie udało się uzyskać komentarza samego zainteresowanego.