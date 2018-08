Na Unii Europejskiej zarobiliśmy ponad 100 mld euro

Wartość transferu środków unijnych do Polski - od chwili wejścia do UE - wyniosła do końca czerwca tego roku ponad 150 mld euro. Przez ten czas składki wpłacone do unijnego budżetu sięgnęły prawie 50 mld euro – wynika z danych resortu finansów.

Transfery z UE do Polski wyniosły od 1 maja 2004 r. 150.224.083.157 euro, w tym w ramach polityki spójności 94.017.720.587 euro, na wspólną politykę rolną 51.232.039.804 euro. W tym samym czasie do unijnej kasy Polska dołożyła 49.305.865.347 euro.

W samym tylko 2018 r. (w okresie od stycznia do końca czerwca) do Polski przekazano ponad 6,5 mld euro, a Polska wpłaciła ponad 1,9 mld euro. W czerwcu transfery do naszego kraju z unijnego budżetu przekroczyły 1,17 mld euro, podczas gdy my wpłaciliśmy ponad 236,78 mln euro.