Rekordowe wyniki giełdy dzięki sprzedaży giełdy

Choć GPW zwołała konferencję w związku z wynikami spółki, to początek spotkania zdominowała rocznica Powstania Warszawskiego.

Wychowałem się na Żoliborzu. Tam walki rozpoczęły się znacznie wcześniej, już około 11.40 doszło do starć z Niemcami. Dlatego chciałem prosić o powstanie i oddanie hołdy powstańcom warszawskim – powiedział Marek Dietl, prezes GPW.

Potem już było całkowicie finansowo-giełdowo. GPW pochwaliła się rewelacyjnym wynikiem II kwartału tego roku. Zysk netto wyniósł 79,1 mln zł i był rekordowy.

To efekt sprzedaży akcji Aquis Exchange, co powiększyło zysk o 36,8 mln zł po podatku – powiedział Jacek Fotek, wiceprezes GPW do spraw finansowych. – Ale nawet bez tego zysk wyniósł 42,3 mln zł, a więc był nieco wyższy od osiągniętego w II kwartale 2017 r., który był dla nas bardzo dobry – dodał.

Sprzedaż akcji Aquisu nie tylko oznacza, że kasa GPW napęczniała, ale powoduje, że w przyszłości lepsze wyniki będzie pokazywać grupa kapitałowa spółki. Aquis nie wypracował dotąd zysku, co oznaczało, że GPW – duży akcjonariusz – musiał konsolidować stratę swojej spółki, co obniżało księgowo wynik grupy.

Jednak przedstawiciele GPW bardziej niż na wynik zwracali uwagę na stabilność przychodów. W II kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 86,6 mln zł, a więc były zbliżone do osiągniętych w II kw. 2017 r. Przedstawiciele firmy twierdzili, że to efekt dywersyfikacji działań GPW, która już tylko nieco ponad połowę wpływów ma z rynku kapitałowego. To ważne, bo ceny akcji spadają, na dodatek obniżają się obroty, więc po prostu GPW zarabia coraz mniej na tej dziedzinie.

Udział rynku towarowego w przychodach wzrósł do 42,7 proc., podczas gdy rynek kapitałowy ma udział 57,1 proc. – powiedział Jacek Fotek. - Jest ujemna korelacja między tymi źródłami przychodów. Nie jesteśmy więc związani z obrotami akcjami – dodał.

Zapowiada się, że rynek towarowy będzie odgrywał jeszcze większą rolę, jako że Ministerstwo Energii zapowiedziało zwiększenie obliga giełdowego. Obecnie 30 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez koncerny energetyczne powinno być sprzedawane za pośrednictwem należącej do GPW Towarowej Giełdy Energii. ME chce, aby ten obowiązek wyniósł 100 proc. W II kwartale tego roku TGE z handlu energią dostała 4,3 mln zł. Gdyby obligo wzrosło do 100 proc., przychody mogłyby wzrosnąć nawet do 14,3 mln zł.

Ale jest także nadzieja i na to, że ożywi się rynek akcji. Marek Dietl zwracał uwagę na szanse, jakie pojawią się wraz z uruchomieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.