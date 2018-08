Zgubienie dowodu zgłaszaj przez internet

Każdy, kto zgubi lub uszkodzi dowód osobisty, może to zgłosić przez internet; od początku wakacji z tej usługi skorzystało 1676 osób - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak zaznaczyli autorzy komunikatu, żeby zgłosić zgubienie lub uszkodzenie dowodu osobistego przez internet, trzeba mieć Profil Zaufany - narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod Ciebie podszyć - napisali autorzy. To, jak założyć Profil Zaufany, można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Po pierwsze, pamiętaj, że w zgłoszeniu utraty/kradzieży lub uszkodzenia dowodu osobistego nikt Cię nie może wyręczyć. Musisz to zrobić osobiście. W przypadku dzieci do 18. roku życia, osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych formularz w ich imieniu mogą złożyć odpowiednio - rodzic, opiekun prawny lub kurator - czytamy w komunikacie.