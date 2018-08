Dofinansowanie unijne przekroczyło 200 mld zł

200 mld zł wynosi kwota środków udostępnionych przez Unię Europejską w ramach polityki spójności z programów na lata 2014-2020 – poinformował Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Jak dodał jest to 60 proc. wszystkich dostępnych dla Polski środków.

Jak poinformował resort, do końca lipca tego roku we wszystkich programach z perspektywy 2014-2020 złożono 89 tys. wniosków o dofinansowanie o wartości 546,4 mld zł. 337,9 mld zł to unijne dofinansowanie.

Jesteśmy liderem w wykorzystywaniu funduszy unijnych i nadal utrzymuje się wysokie zainteresowanie tymi środkami – powiedział szef resortu rozwoju.

Jak dodał, zawarto 38 tys. umów z beneficejntami, a wartość tych projektów przekracza 325 mld zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 200,2 mld zł czyli 60 proc. dostępnych funduszy.

Jak podaje resort inwestycji i rozwoju, do końca lipca Komisja Europejska wypłaciła Polsce 11,3 mld euro z polityki spójności.

Jest to kwota refundacji z Komisji Europejskiej z perspektywy 2014-2020 – dodał Kwieciński.

Przedstawiciele ministerstwa zwracali uwagę na to, że zarządzane przez rząd programy są znacznie szybciej wdrażane niż te zarządzane przez samorządy wojewódzkie.

Programy krajowe są realizowane znacząco szybciej niż w poprzedniej perspektywie, a programy regionalne znacząco wolniej – mówił Kwieciński.

Jak dodał, „wśród regionów, które radzą sobie najgorzej są te, które są najsłabiej rozwinięte, a to niedobrze działa na ich rozwój”.

Jako przykład resort inwestycji i rozwoju przytoczył dane z czerwca 2011 r. (poprzednia perspektywa 2007-2013) kiedy to rząd wykorzystał 55,3 proc. pieniędzy w zarządzanych przez siebie programach, a na koniec czerwca tego roku było to 62,9 proc. Odwrotnie jest w przypadku programów regionalnych. W czerwcu 2011 r. wykorzystanie sięgało 66,6 proc., a w czerwcu 2018 r. było to 53,7 proc.

Resort podał, że najlepiej w wykorzystywaniu środków unijnych radzą sobie województwa: opolskie, podkarpackie i dolnośląskie. Do „maruderów” zaliczono: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie.

Jak dodał Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju, „program Polska Wschodnia jest realizowany dobrze, a zatem widać wyraźnie, że wystarczy dobre zarządzanie”.

Jak dodał szef resortu inwestycji i rozwoju zdecydowanie najwięcej funduszy trafia na infrastrukturę „jest to 1/3 środków”, prawie połowa na drogi i prawie połowa na kolej.