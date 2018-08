Firmy napędzają rynek samochodów osobowych

W pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano w Polsce 273,0 tys. nowych samochodów osobowych, o 10,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - wynika z kwartalnego raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i firmy doradczej KPMG.

Od stycznia do czerwca br. zarejestrowano 237,3 tys. nowych samochodów osobowych marek popularnych - o 21,8 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Raport podkreśla, że motorem wzrostu rynku są nabywcy instytucjonalni - ich rejestracje wyniosły 32,3 tys. co oznacza wzrost o 16,6 proc. rdr.

Raport podkreśla, że nadal dynamicznie rośnie segment małych i średnich SUVów i crossoverów.

W I połowie br. ich rejestracje zwiększyły się o 28 proc. po podobnym wzroście rok wcześniej. Modele te zajmują teraz już ponad 29 proc. rynku i zdetronizowały najpopularniejsze do tej pory samochody klasy kompaktowej (segment C), które zajmują niespełna 28 proc. Tracą natomiast na popularności vany (MPV). Małe i średnie o 20 proc. a duże o 17 proc. - zaznaczył prezes PZPM Jakub Faryś.

Najwyższy wzrost liczby rejestracji został odnotowany w segmencie samochodów klasy wyższej (segment E) - o 50 proc., oraz w klasie luksusowej (segment F) - o 45 proc.

O ponad 29 proc. wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. Ogólnie zarejestrowano 11 tys. 477 takich aut, w tym 10 tys. 805 aut z napędem hybrydowym - co stanowi wzrost o 26,9 proc., oraz 672 samochody elektryczne - wzrost 79,7 proc.

Z raportu wynika, że rośnie też liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów. Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 23,4 proc. i wyniosła 1423 sztuki. Do wzrostu całej grupy przyczyniły się autobusy miejskie - zauważa się w raporcie. Odnotowano także wzrost w segmencie samochodów dostawczych (o masie do 3,5 tony), których zarejestrowano 32,4 tys., czyli o niemal 10 proc. więcej. Rynek nowych przyczep i naczep zwiększył się o blisko 15 proc. - w pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano ich 13,9 tys. sztuk.

Rosnąca liczba rejestracji pojazdów użytkowych, to znak, że rozwija się gospodarka. Dodatkowo przed wyborami samorządowymi miasta zintensyfikowały wymianę autobusów, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście liczby rejestracji autobusów miejskich - ocenił Faryś.