KAS dostanie większe uprawnienia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej skierowano do uzgodnień międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL).

Projekt ma pozwolić na zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych, a także m.in. na kompleksowe przeprowadzenie sprawy w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji.

Celem nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest zmiana regulacji ustawowych w związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. Wpłyną one pozytywnie na realizację zadań ustawowych KAS” - czytamy w uzasadnieniu do projektu