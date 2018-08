17 milionów wypożyczeń Veturillo

System miejskich rowerów funkcjonuje w stolicy od sześciu lat. Startował z 57 stacjami, a dziś jest ich ponad 350. Zdaniem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, system ten zrewolucjonizował sposób myślenia o poruszaniu się po Warszawie.

Sześć lat, 350 stacji, 5200 rowerów i ponad 700 tysięcy użytkowników - to bilans funkcjonowania systemu wypożyczania rowerów miejskich Veturillo, który - zdaniem stołecznych władz - z roku na rok bije rekordy popularności. To piąty co do wielkości taki system w Europie. Jest jednak wyjątkowy ze względu na szeroki wybór rodzajów jednośladów, ponieważ warszawiacy mogą wypożyczać także 100 rowerów elektrycznych, 45 tandemów i 60 rowerków dla dzieci.

Jak mówiła Gronkiewicz-Waltz, cytowana w komunikacie prasowym, Veturillo „nie tylko okazało się wielkim sukcesem, ale też zrewolucjonizowało sposób myślenia o poruszaniu się po Warszawie„.

Z danych udostępnionych przez stołeczny ratusz wynika, że w tym roku od marca do sierpnia rowery wypożyczono ponad 4 miliony razy, przy czym w maju padł rekord - ponad milion wypożyczeń w ciągu miesiąca. Od początku działania systemu rowery wypożyczono ponad 17 mln razy, co daje średnio 12,5 tys. wypożyczeń dziennie.

Jak wskazuje ratusz, użytkownikami Veturillo nie są tylko warszawiacy, bowiem w systemie są zarejestrowani mieszkańcy całej Polski, a nawet obywatele innych krajów. Jedno wypożyczenie średnio trwa 23 minuty i 18 sekund, a od lat najpopularniejszą stacją jest ta przy al. Niepodległości - Batorego.

System jest stale ulepszany - od ubiegłego roku użytkownicy mają do dyspozycji nowe stacje wyposażone w terminale z ekranami dotykowymi i obsługą kart zbliżeniowych, pompkę rowerową i diodę sygnalizującą możliwość wypożyczenia roweru. Działa również aplikacja mobilna, która umożliwia m.in. szybkie wypożyczenie roweru poprzez skanowanie kodu QR.

W Warszawie wciąż powstają nowe stacje, ale stolica współpracuje w sprawie transportu rowerowego z gminami ościennymi. Rowery Veturillo są w pełni zgodne z systemami wypożyczalni w Piasecznie, Pruszkowie i Konstancinie, a jeszcze w tym roku do tej listy dołączy Otwock z pilotażowym programem Otwockiego Roweru Miejskiego.

(PAP), sek