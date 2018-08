Parking buforowy nową inwestycją Potu Gdańsk

Długo wyczekiwany przez kierowców ciężarówek oraz spedytorów parking buforowy w Porcie Gdańsk otrzymał właśnie pozwolenie na budowę.

To pierwszy parking na terenie Portu przeznaczony wyłącznie do użytku dla ciężarówek. Będzie zlokalizowany blisko terminali zbożowych, co ułatwi pracę zarówno kierowcom dostarczającym i wywożącym ładunki z Portu, jak i pracownikom samych terminali.

autor: fot. Port Gdańsk

Budowa parkingu pozwoli na lepszą kontrolę ruchu oraz oszczędność czasu spedytorów i gestorów ładunków. Zyskamy możliwość realnego zarządzania ruchem kołowym na terenie Portu Wewnętrznego. Rozwiąże się także problem korków na ul. Marynarki Polskiej – mówi Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

Realizacja inwestycji odbywa się w trybie zaprojektuj-zbuduj, co oznacza, że wykonawca – firma MTM – odpowiada za kompleksową realizację prac.

Na parkingu o powierzchni 1 ha będą 63 miejsca dla samochodów ciężarowych. Stanie tam także dwukondygnacyjny budynek z pomieszczeniami dozoru oraz przestrzenią gospodarczo-magazynową.

Chcemy stworzyć kierowcom ciężarówek cywilizowane warunki oczekiwania na przeładunek. Dlatego powstanie również poczekalnia oraz budynek sanitarny z prysznicami i toaletami, dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych – tłumaczy Marcin Osowski.

Teren zostanie ogrodzony i oświetlony, a wjazd będzie wyposażony w szlabany sterowane przez dozorców.

Koszt budowy parkingu to ok. 5,5 mln zł. Prace mają zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Parking buforowy przy ul. Śnieżnej i Handlowej jest pierwszym z czterech, które powstaną na terenie Portu. Kolejne zlokalizowane będą przy ulicach: Ku Ujściu, Sucharskiego i Budowniczych Portu Północnego.

Port Gdańsk/ as/