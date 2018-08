Tauron rozgrzewa emocje na południu Polski

W sobotę startuje 75. Tour de Pologne. – Fani kolarstwa odliczają godziny do rozpoczęcia rywalizacji. My, jako Tauron również, ponieważ widzimy, jak wiele pozytywnych emocji budzi to wydarzenie, który z dumą wspieramy od wielu lat – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia. W tym roku trasa kolarskiej ligi mistrzów pokrywa się z obszarem działania Grupy Tauron – oficjalnego sponsora wyścigu.

Impreza kolarska, której twarzą od wielu lat jest Czesław Lang mobilizuje nie tylko sportowców, ale i potężną grupę fanów. Tauron przygotował dla nich na poszczególnych etapach wyścigu wiele niespodzianek. Firma zadba o kibiców – tych starszych i młodszych – w specjalnych strefach.

Cieszymy się, że w tym roku trasa wyścigu idealnie pokrywa się z naszych obszarem działania. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miast znajdujących się na trasie wyścigu, do kibicowania i odwiedzenia stref Taurona, w których przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

W tym roku będzie co świętować, ponieważ w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Tour de Pologne obchodzi swoje 90. urodziny, a najlepsi kolarze będą walczyć o zwycięstwo w nim po raz 75. Tradycyjnie wielkie emocje wśród fanów kolarstwa będą budziły emocjonujące etapy górskie.

Gór w tegorocznym wyścigu nie zabraknie – zapewnia Czesław Lang, dyrektor generalny 75. Tour de Pologne. Będą cztery etapy naprawdę o stromych podjazdach, gdzie kibice będą mieli niepowtarzalną okazję z bliska zobaczyć wysiłek kolarzy. Dużo emocji czeka nas także w rywalizacji Tauron Tour de Pologne Amatorów. Na starcie wyścigu, 10 sierpnia, w Bukowinie Tatrzańskiej stanie rekordowa liczba blisko 3 tys. kolarzy z zamiłowania, którzy będą walczyć o jak najlepszy rezultat.

Pomalujesz twarz, skorzystasz z internetu

Podczas Tour de Pologne Tauron rozgrzewał będzie również najmłodszych kibiców. Przygotowano dla nich emocjonujące gry, zabawy i animacje. Dla starszych fanów kolarstwa będzie okazja do skorzystania z bezpłatnych badań spirometrycznych. Do dyspozycji kibiców, w oczekiwaniu na kolarzy, będzie dostępna również strefa chilloutu oraz bezpłatne ładowarki z dostępem do WI-FI. Zapraszamy do kibicowania w strefach Taurona.

Rozgrzewamy!

Tauron kibicuje kolarzom hasłem „Rozgrzewamy Tour de Pologne - Rozgrzejemy też Twój dom”. Na metach w Krakowie, Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej pojawi się mobilny dom Tauron. W niezwykłej konstrukcji będzie można poznać ciekawostki związane z ekologicznymi systemami grzewczymi.

Doradcy podpowiedzą, jak wymienić ogrzewanie na ekologiczne. Porównają też koszty eksploatacji różnych urządzeń, których na co dzień używamy w domu. Eksperci Taurona doradzą, jakie ogrzewanie wybrać, by odpowiadało potrzebom domowników oraz ich możliwościom finansowym. Systemy grzewcze oferowane są w formie kompleksowych pakietów.