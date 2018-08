O 3 wzrosła liczba ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych trzy podmioty: Go Finance SA subGo Energia 1 SKA, Go Finance SA subGo Energia 1A SKA, Go Finance SA subGo Energia 2A SKA. - poinformowała KNF w piątkowym komunikacie.

Jak podała w komunikacie KNF, wszystkie trzy spółki komandytowo-akcyjne zostały wpisane w dziale o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjną i usługową).

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Na podst. PAP