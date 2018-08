Głos przedsiębiorców: To działa

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, na pewno szukasz w internecie odpowiedzi na wiele pytań czy wątpliwości. Z pewnością masz też wiele pomysłów dotyczących tego, jak ułatwić życie osób pracujących na własny rachunek.

Zobacz co możesz zrobić w tej kwestii i podejrzyj jak działa Głos Przedsiębiorcy, stworzony specjalnie z myślą o pomysłowych przedsiębiorcach!

Cel: łatwiejsze życie przedsiębiorców!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, choć powołane stosunkowo niedawno, bo dopiero w styczniu 2018 roku, skutecznie stara się ułatwiać życie polskim przedsiębiorcom. Owocem tego jest m.in. wprowadzenie Konstytucji Biznesu czyli pakietu ustaw, których zadaniem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów związanych z prowadzeniem działalności.

Jednym z założeń Konstytucji Biznesu jest także ułatwienie przedsiębiorcom kontaktu na linii z urzędem. Formalności nigdy nie należą do ulubionych czynności przedsiębiorców, dlatego ministerstwo stara się to zwyczajnie ułatwić. Jak? Ciekawym rozwiązaniem, możliwym dzięki rozwinięciu serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców, działającego w ramach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, jest wprowadzenie Głosu Przedsiębiorcy. Zobacz, jak to działa i w jaki sposób możesz wyrazić własne zdanie w kwestii zmian prawnych dla przedsiębiorców!

Symbol zmiany w relacjach biznes – administracja

Wraz z końcem lipca zaczął działać Głos Przedsiębiorcy, uznawany za symbol zmiany w relacjach biznes – administracja. To specjalne narzędzie, dzięki któremu każdy z przedsiębiorców może zgłosić urzędnikom propozycje zmian w przepisach mające sprawić, że prowadzenie działalności będzie zwyczajnie łatwiejsze. Działanie jest kolejnym krokiem ku dialogu z przedsiębiorcami i traktowania ich poniekąd jako partnera w inicjatywie ustawodawczej.

Jak to działa? To nic innego jak specjalna zakładka na stronie biznes.gov.pl, poprzez którą, jako przedsiębiorca, możesz zgłaszać swoje propozycje nowych regulacji prawnych. Proces ten odbywa się za pomocą formularza kontaktowego, który następnie weryfikowany jest przez specjalistów i publikowany na stronie. Co więcej, każdy z pomysłów, który przeszedł pozytywnie wstępną weryfikację poddawany jest ocenie innych użytkowników. Najlepiej ocenione pomysły będą przekazywane do odpowiednich urzędów, które będą decydować o ich ostatecznej realizacji.

Rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców, inwestowanie w Polsce – to kategorie, w których za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy możesz zgłaszać swoje pomysły

Jak pomysł sprawdza się w praktyce? Wszystko wskazuje na to, że tego typu inicjatywa przypadła do gustu przedsiębiorcom. Pomysł działa od kilku dni, a na stronie serwisu jest już zgłoszonych kilkadziesiąt pomysłów, które prężnie oceniają inni użytkownicy.