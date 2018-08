NBP: Widowisko muzyczne Wolność we krwi

Akcja widowiska Wolność we krwi skupia się wokół losów zwykłej polskiej rodziny ukazanych w kontekście wybranych wydarzeń historycznych i ekonomicznych z lat 1918-2018.

Pragnienie wolności, walka, marzenia o niepodległej Polsce, praca, zmysł przedsiębiorczy Polaków to tylko niektóre elementy scenariusza. W tle miłość, rodzina, tragedie nieodłącznie związane z pragnieniem normalnego życia w wolnej Polsce. To wszystko przeżywają bohaterowie widowiska.

W scenach fabularyzowanych wystąpią aktorzy i piosenkarze: Radosław Pazura, Katarzyna Dereń, Dominika Ostałowska, Mateusz Banasiuk, Kazimiera Utrata, Wiktoria Gąsiewska, Jerzy Grzechnik, Dariusz Jakubowski, Bogdan Kalus, Marek Molak, Natan Paszek, Mateusz Jakubiec, Przemysław Cypryański, Maria Tyszkiewicz, Joanna Moro, Franek Kalinowski, Marek Kaliszuk, Artur Chamski, Wojciech Banasik, Jacek Lenartowicz, Antek Scardinia, Marcin Rogacewicz, Robert Koszucki, Darek Kordek, Sebastian Cybulski, Jarosław Jakimowicz i inni.

Dzięki nowoczesnej scenografii zatrze się granica pomiędzy aktorem i widzem. Dynamiczna akcja wielokrotnie przeniesie się w przestrzeń pozasceniczną. Wrażenia spotęgują efekty dźwiękowe, gra światłem i projekcje wizualne. Całość wzbogacona zostanie znanymi utworami muzycznymi w nowych aranżacjach.

Widowisko Wolność we krwi to niezapomniane wydarzenie muzyczne z udziałem orkiestry pod dyrekcją Tomasza Szymusia. Usłyszymy znane, współczesne utwory w nowych aranżacjach. Zostaną one zaprezentowane w kontekstach historycznych, np. Nic do stracenia Łukasza Mroza z 2014 r. (z chórem Sound’n’Grace) zaśpiewają odtwórcy ról poznańskich robotników z 1956 r. (Artur Chamski wraz z chórem). Dzięki temu piosenka zyska zupełnie nowe znaczenie.

Przebój Czas nas uczy pogody, po raz pierwszy zaśpiewany przez Grażynę Łobaszewską w 1984 r., podczas widowiska usłyszymy w wykonaniu aż kilku artystów: Antka Scardiny (Gazeciarz), Jerzego Grzechnika (Piotr), Marka Molaka (Chudy) oraz Joanny Moro (Aniela). Kolejny przebój Z tobą chcę oglądać świat w niezapomnianym wykonaniu jednego z najciekawszych duetów – Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławy Sośnickiej (premiera w 1986 r.) zaśpiewają Mateusz Banasiuk (Wojciech) i Maria Tyszkiewicz (Hela).

W interpretacji Jerzego Grzechnika (Piotr) usłyszymy utwór zespołu Myslovitz – Długość dźwięku samotności z 1999 r. oraz Mój jest ten kawałek podłogi Mr. Zooba z 1996 r. Ten ostatni utwór usłyszymy także w wykonaniu Marka Kaliszuka (Stach). Jerzy Grzechnik – wraz Katarzyną Dereń (Wicia) i Darkiem Kordkiem (Oficer niemiecki) – zaśpiewa także Moje miasto nocą z 1990 r. zespołu De Mono.

W interpretacji Katarzyny Dereń usłyszymy z kolei: W stronę słońca – Eweliny Lisowskiej (w 2013 r. piosenka uzyskała tytuł Hitu Roku na gali Eska Music Awards 2013), 24.11.94 – singel grupy Golden Life wydany w 1995 r. w hołdzie ofiarom pożaru w hali Stoczni Gdańskiej, który wybuchł 24 listopada 1994 r., oraz Ogrzej mnie, do której słowa napisał Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Włodzimierz Korcz.

Zaskoczeniem dla widzów będzie piosenka finałowa, którą wykonają wszyscy artyści biorący udział w widowisku. Jej tytuł niech jednak pozostanie tajemnicą do ostatniej chwili.