Remont ważnego mostu w Poznaniu

W nocy z piątku na sobotę rozpoczął się remont północnej części mostu Lecha w Poznaniu. Konstrukcja zostanie rozebrana i zbudowana od nowa; samochody pojadą po odbudowanym moście w 2020 roku.

W sobotę rozpoczną się prace związane z rozbiórką obiektu. Poznański magistrat poinformował, że chociaż przebudowa północnej nitki mostu Lecha obejmie obszar od skrzyżowania ul. Hlonda z ul. Bałtycką do skrzyżowania ulic Serbskiej i Lechickiej, to obszar oddziaływania tych robót będzie znacznie większy ze względu na to, że przebudowywany obiekt jest usytuowany w ciągu drogi krajowej nr 92.

Informacje o zmianach organizacji ruchu oraz tablice wyznaczające objazdy na skrzyżowaniach i węzłach drogi krajowej nr 92 pojawią się po wschodniej stronie Poznania już w okolicach Konina, a po stronie zachodniej - w okolicach Nowego Tomyśla. Przewidziano, że objazdy będą odbywać się przez drogi ekspresowe S5 i S11, drogę krajową nr 25, a także drogi wojewódzkie nr 305, 306, 466 oraz autostradę A2.

Zgodnie z umową, nowy most powinien być przejezdny na koniec stycznia 2020 roku. Zakończenie wszystkich prac budowlanych jest planowane na koniec czerwca 2020 roku.

Przebudowę wykona konsorcjum, które tworzą spółki Most z Sopotu i KSH ze Śremu. Wartość inwestycji sięga 53 mln zł. Teren inwestycji został przekazany wykonawcy na początku lipca. W trakcie przebudowy ruch pojazdów po moście w obu kierunkach będzie odbywał się wyłącznie południową nitką.

Wartość modernizacji jest o ponad 12 mln zł niższa niż zakładano. Konsorcjum złożyło w przetargu ofertę za 52 mln 979 tys. zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponad 65 mln zł. Projekt uzyskał unijną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Dotychczas eksploatowana północna nitka mostu powstała na początku lat 50. ubiegłego stulecia. Nowy most o długości niemal 236 metrów będzie miał trzy pasy jezdni po 3,5 m każdy, ścieżkę rowerową szeroką na 2 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Część południowa mostu została wybudowana pod koniec lat 90. ub. wieku.

PAP/ as/