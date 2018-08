Alior Bank wspiera wyższą kulturę w Szczebrzeszynie

Alior Bank po raz czwarty został głównym mecenasem Festiwalu „Stolica Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie. W niedzielę, 5 sierpnia rozpocznie się tam jedno z najważniejszych spotkań miłośników literatury w Polsce. Zaplanowano ponad 80 wydarzeń kulturalnych dla dorosłych i dla dzieci.

W programie Festiwalu, który potrwa tydzień – od 5 do 11 sierpnia – znajdą się rozmowy z pisarzami, warsztaty, spektakle, koncerty, spotkania dla dzieci, a nawet wernisaże. W Szczebrzeszynie będzie można posłuchać znanej najmłodszym „Lokomotywy” w różnych językach, „Potopu” czytanego przez Annę Seniuk, Roberta Więckiewicza i Mariusza Bonaszewskiego czy wierszy Tuwima w interpretacji Karoliny Gruszki. W gronie zaproszonych gości znajdą się też pisarka Dorota Masłowska, autorka i piosenkarka Katarzyna Nosowska czy poeta Andrzej Stasiuk. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Hanna Banaszak, Jazz Band Młynarski-Masecki czy zespół Haydamaky.

Alior Bank zaplanował też dodatkową atrakcję literacką dla uczestników Festiwalu. W Szczebrzeszynie będzie można usiąść na „zaczytanej ławce”, wyposażonej w elektroniczne wersje popularnych książek. Odwiedzający, przy użyciu kodu QR i zupełnie za darmo, pobiorą codziennie inną pozycję na swój telefon. Ławka przyciągnie uwagę niecodziennym dizajnem – przyjmie kształt otwartej książki zapisanej cytatami Wisławy Szymborskiej.

– Wieloletnie wspieranie tak wartościowej inicjatywy, jaką jest Festiwal, to dla nas ogromne wyróżnienie. W tym roku Alior Bank zdecydował się dodatkowo przenieść swoje literackie zaangażowanie do wewnątrz organizacji. Pracownicy banku w tym miesiącu rozpoczęli zbiórkę książek, które dzięki współpracy z fundacją Zaczytani.org będą przekazywane do szpitali, domów dziecka czy centrów aktywności lokalnej – mówi Miłosz Horodyski, dyrektor marketingu i PR w Alior Banku.

Patronami tegorocznej edycji Festiwalu są Skamandryci, którzy byli literacką odpowiedzią na odzyskanie wolnej ojczyzny w 1918 roku. To właśnie w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości „Stolica Języka Polskiego” promuje w tym roku twórczość Juliana Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego i Jana Lechonia.

Alior/ as/