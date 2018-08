Emerytura dla matek gotowa. Czas na Sejm

Projekt emerytur dla matek, które zdecydują się urodzić i wychować co najmniej czworo dzieci, jest gotowy, niebawem trafi do konsultacji zewnętrznych - poinformował wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.

Projekt jest obecnie w konsultacjach wewnętrznych, jest właściwie gotowy, będziemy go wysyłać w najbliższym czasie do konsultacji zewnętrznych - powiedział Marczuk na antenie TOK FM.

Ocenił, że świadczenie jest „bardzo mocno sprawiedliwościowe”.

Ktoś, kto urodził i wychował czworo dzieci i więcej, nie może być w takiej sytuacji, że zostaje na stare lata bez nawet jednej złotówki świadczenia” - stwierdził. Jak zaznaczył, „nie może być dalej takiej krzywdzącej sytuacji, że jest mama, która urodziła ośmioro dzieci, które pracują i płacą w Polsce podatki, a ona klepie biedę na starość. To będzie wysokość emerytury minimalnej, to będzie zabezpieczenie socjalne mam - co do zasady mam, choć są wyjątkowe sytuacje, gdy tatowie będą otrzymywać to świadczenie - które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci - powiedział.

Marczuk wyjaśnił, że jeżeli mama, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, pracowała i przysługuje jej niewielka emerytura, to ZUS dopłaci jej do minimalnego świadczenia, które w tej chwili wynosi 1029 zł. Przykładowo: jeśli kobieta miałaby mieć 700 zł emerytury, to ZUS dołoży jej 300 zł. Jeśli mama co najmniej czworga dzieci nigdy nie pracowała, wtedy otrzyma minimalne świadczenie tysiąc zł.

Pytany, czy system emerytalny udźwignie kolejne obciążenia, wiceminister stwierdził, że rodzin, które mają czworo dzieci, jest w Polsce 70 tys. Podał, że koszt maksymalny, na starcie, jest szacowany na 915 mln zł.

Świadczenie będzie działało wstecz; obejmie mamy, które kiedykolwiek urodziły czworo dzieci. Statystycznie tych mam w miarę upływu czasu będzie coraz mniej, więc kwota będzie maleć” - wskazał. Podał, że „ZUS na emerytury wydaje miesięcznie około 12 mld zł, czyli rocznie ponad 150 mld” i ocenił, że „świadczenie nie zrujnuje systemu emerytalnego”. „Poza tym taka osoba nie będzie korzystała z pomocy społecznej - wskazał.

O zabezpieczeniu emerytalnym matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci, mówiła w połowie kwietnia w Warszawie podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy wicepremier Beata Szydło, przedstawiając rozwiązania z zakresu polityki prorodzinnej przygotowane w ramach kierowanego przez nią Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

SzSz (PAP)