W lipcu zmniejszyła się liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych w lipcu spadła o 6,4 tys. (o 0,7 proc.) do 961,5 tys. osób – poinformował resort pracy. Zgodnie z szacunkami ministerstwa stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie z czerwca i wyniosła 5,9 proc. Rok temu było to 7 proc.

Kolejny miesiąc z bezrobociem poniżej granicy 6 proc. to powód do ogromnej radości, ale też zmiany myślenia o rynku pracy i jego problemach. Musimy skupić się teraz na zapewnieniu pracowników w branżach, w których są znaczące deficyty oraz na zachęcaniu Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, aby wrócili do Polski. Mamy coraz lepsze warunki dla pracowników, rosną wynagrodzenia.” – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister Elżbieta Rafalska.