Mikroprzedsiębiorca rzetelnym kredytobiorcą

Mikroprzedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w jednym banku, sumiennie spłacają zobowiązania; tylko 8,1 proc. ma opóźnienie powyżej 90 dni - wynika z opublikowanej w poniedziałek informacji Biura Informacji Kredytowej.

Na 2,15 mln aktywnych mikroprzedsiębiorców, figurujących w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEiDG), co piąty ma firmowy kredyt. Większość z nich, bo aż 85 proc., zadłużonych jest tylko w jednym banku. I to właśnie oni najlepiej radzą sobie ze spłatą zobowiązań: tylko 8,1 proc. takich mikroprzedsiębiorców ma opóźnienie w spłacie zobowiązań powyżej 90 dni - wylicza BIK.

Co ciekawe, im więcej źródeł finansowania działalności, tym większe problemy firmy mają ze spłatą. Wśród płatników zadłużonych w dwóch bankach udział tych, którzy mają opóźnienia rośnie prawie dwukrotnie, do 16,7 proc. Zaś w przypadku mikroprzedsiębiorców zadłużonych w czterech i więcej bankach, już co trzeci ma przynajmniej jedno zobowiązanie opóźnione powyżej 90 dni.

BIK wyliczył, że wśród mikroprzedsiębiorców posiadających kredyt firmowy średnio 10,4 proc. posiada

zobowiązanie opóźnione w spłacie powyżej 90 dni.

PAP SzSz