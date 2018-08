Wkrótce poznamy projekt budżetu 2019 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2019 r. zostanie zaprezentowany w okolicach 20-22 sierpnia b.r. - poinformowała w poniedziałek minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że ustawa ma zapewnić bezpieczeństwo nie tylko w przyszłym roku, ale dłuższej perspektywie.

Czerwińska powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami, że ambicją resortu finansów w tym roku jest przygotowanie budżetu na kolejny rok wcześniej niż to było w latach poprzednich.

Odnosząc się do realizacji tegorocznej ustawy budżetowej z nadwyżką w wysokości 9,5 mld zł po czerwcu br., oceniła, że „tak optymistycznych wyników po lipcu nie będzie”, jeśli chodzi o nadwyżkę bowiem „perspektywa wydatkowa zaczyna się bardziej rozwijać”.

Zdaniem szefowej resortu finansów, deficytu budżetowego nie powinno się rozpatrywać według miary „miesiąc po miesiącu”, tylko np. według średniej kroczącej kwartalnej. Wtedy wynik budżetu nie wyglądałby już tak imponująco.

Zaznaczyła, że z reguły w pierwszej części roku tempo wydatków jest niższe niż w drugiej.

To przesunięcie wydatkowe w dużej mierze wynika też z rynku pracy. Jeżeli ZUS nie zgłasza zapotrzebowania na dotacje, rezygnuje ze środków dotacyjnych, to powiększa to wynik budżetu - poinformowała.

Jej zdaniem z dużą rozwagą powinny być podejmowane przede wszystkim wydatki konsumpcyjne, długoterminowe dotyczące np. podwyżek wynagrodzeń.

Nie oznacza to rezygnacji z realizowanych już programów, czyli np. 500+. Minister podkreśliła, że resort finansów nie zamierza też rezygnować z wydatków budżetowych, które pobudzają inwestycje.

Wiceminister finansów Leszek Skiba zapowiedział, że nie będzie zmiany reguły wydatkowej.

Skiba uważa, że w kolejnych latach będziemy mieli do czynienia z wolniejszym wzrostem gospodarczym, co jest naturalne dla takiej gospodarki, jak polska.

Czerwińska zapewniła, że patrzy na budżet nie tylko przez pryzmat jednego roku, chociaż ustawa budżetowa jest planem jednorocznym. Minister wyjaśniła, że celem długookresowym powinna być stabilność finansów publicznych poprzez redukcję deficytu strukturalnego w krótkim i średnim okresie. Przypomniała, że wobec Rumunii i Węgier wszczęta została przez KE tzw. procedura znacznego odchylenia (SDP) dotycząca niewystarczającego ograniczania deficytu strukturalnego.

My na to kładziemy istotny nacisk i przywiązujemy do tego istotną uwagę, aby takie zalecenia nie były wobec Polski formułowane. To jest bardzo bolesna procedura - oceniła.