Żywność funkcjonalna podbija Europę

Na rynku europejskim jest coraz więcej żywności funkcjonalnej tj. wzbogaconej o składniki potrzebne dla określonych grup konsumentów. W ciągu 5 lat liczba takich produktów wzrosła aż o 67 proc - wynika z raportu „Innowacyjność vs. zdrowie. Szanse dla marek spożywczych” .

Raport wskazuje, że w Europie blisko 2/3 żywności funkcjonalnej konsumowane jest w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Holandii.

Wartość globalnego rynku żywności funkcjonalnej jest szacowana na 129 mld dolarów, firma Adiuvo Investments prognozuje, że sprzedaż dla tej kategorii produktów spożywczych na całym świecie może w 2024 r. osiągnąć wartość aż 253 mld dolarów.

Według raportu, funkcjonalność czyli wzbogacanie produktów o witaminy, minerały, nienasycone tłuszcze czy sterole, jest obecnie jednym z kluczowych trendów na rynku spożywczym. Zdaniem dyrektor ds. Sektora Spożywczego i FMCG w Banku Zachodnim WBK Renaty Dutkiewicz, rozwinięcie tego typu produkcji daje firmom spożywczym możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i ma potencjał eksportowy. „W dobie globalizacji style życia i trendy żywieniowe unifikują się na poziomie międzynarodowym. Producenci żywności, którzy biorą pod uwagę rozwój linii produktów funkcjonalnych mogą myśleć o potencjalnych odbiorcach właśnie w takiej skali” - zaznaczyła Dutkiewicz.

Wyniki badania konsumenckiego Mintel potwierdzają możliwość osiągania wyższych zysków ze sprzedaży produktów funkcjonalnych. Więcej niż co trzeci Włoch, Hiszpan i Polak, i blisko co czwarty Francuz i Niemiec przyznaje, że jest skłonny zapłacić wyższą cenę za tego typu żywność.

Dane z raportu pokazują, że jest zbliżone nastawienie do produktów funkcjonalnych wśród mieszkańców różnych krajów europejskich. Niemal połowa (46 proc.) konsumentów w Niemczech oraz 42 proc. we Włoszech, 41 proc. w Hiszpanii, 40 proc. we Francji i Polsce stwierdza, że żywność z dodanymi atrybutami funkcjonalnymi wspiera zdrowszy tryb życia.

W okresie dwóch lat (do września 2017 r.) wśród oświadczeń o funkcjonalności najczęściej pojawiały się deklaracje związane z: odchudzaniem (28 proc.), zdrowiem kości (12 proc.) oraz wspieraniem odporności (12 proc.).

Nowości o charakterze funkcjonalnym wprowadzali najczęściej producenci produktów takich jak: herbata, zamienniki posiłków (w proszku i płynie), płatki śniadaniowe (do jedzenia na zimno), batony przekąskowe oraz soki.

Według danych zebranych przez firmę Mintel, w badanym okresie, najwięcej innowacji o charakterze funkcjonalnym pojawiło się na rynkach Wielkiej Brytanii (19 proc.), Francji (11 proc.) oraz Niemiec (11 proc.).

Jedną z najbardziej dynamicznie rosnących kategorii produktów funkcjonalnych są te wspomagające kontrolę wagi oraz przyrost masy mięśniowej, skierowane przede wszystkim do osób aktywnie uprawiających sport.

Autorzy raportu zwracają przy tym uwagę na ważną kwestię. Osoby wybierające produkty o takiej funkcjonalności liczą bowiem także na ich naturalność pod względem stosowanych składników oraz walory smakowe. Przykładowo, aż 63 proc. konsumentów brytyjskich, którzy sięgają po produkty adresowane do sportowców, wymieniłoby swoją regularną przekąskę na funkcjonalną, gdyby tylko oba wyroby smakowały podobnie.

Innym przykładem żywności funkcjonalnej, która jest na razie niszowa, są produkty zapewniające komfort i relaks tj. takie, które pomagają zachować nie tylko fizyczną, ale i duchową formę.

Raport został przygotowany przez międzynarodową firmę Mintel zajmująca się badaniem rynku dla Banku Zachodniego WBK.

PAP, MS