Narciarz z K2 otrzymał statuetkę żubra

Ekipa „Sunt Leones” na czele z Andrzejem Bargielem, który jako pierwszy zjechał na nartach z drugiej najwyższej góry świata K2 - wróciła dziś po południu do Polski. Podczas uroczystego powitania załoga Bargiela podzieliła się wrażeniami z wyprawy. Był też czas na podziękowania, a prezes głównego sponsora wyprawy - Banku Pekao - Michał Krupiński wręczył sportowcowi statuetkę żubra – symbol siły, odwagi i pracowitości.

Andrzej Bargiel, wybitny skialpinista swoją wyprawę w góry Karakorum w Pakistanie rozpoczął 15 czerwca. Jego celem było dokończyć projekt - „Sunt Leones K2 Ski Challenge”. Polakowi udało się zjechać na nartach z K2, drugiego pod względem wysokości szczytu Ziemi (8611 m n.p.m.), czego nie udało się do tej pory nikomu dokonać. Bank Pekao S.A. jest jednym z głównych sponsorów wyprawy. K2 to czwarty, do tej pory najwyższy, ośmiotysięcznik, z którego zjechał trzydziestolatek.

Wyprawa miała miejsce w wyjątkowym dla mnie momencie – setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszę się, że mogłem uczcić w taki sposób ten jubileusz, który przypomina nam o wolności. Dla mnie granice istnieją tylko w głowie i sercu. Kiedy ktoś nam je stawia, powinniśmy traktować je jak wyzwania – mierzyć się z nimi, przekraczać je. Chciałbym, aby powiewająca dumnie w bazie pod K2 polska flaga, przypominała nam o tym – powiedział Andrzej Bargiel.

Prezes Banku Pekao S.A. Michał Krupiński podkreślił rolę stawiania ambitnych celów i ich odpowiedzialnej realizacji.

Bank Pekao S.A. jest dumny, że mógł wesprzeć Andrzeja Bargiela w projekcie „Sunt Leones K2 Ski Challenge”, zrealizowaniu jego marzenia i przyczynienia się do zapisania tego niewiarygodnego wyczynu na kartach historii światowego skialpinizmu. Jednocześnie na wszystkich ogromne wrażenie wywarły działania na Broad Peak, podjęte przez brata Andrzeja – Bartłomieja, który wziął udział w akcji ratunkowej i przyczynił się do uratowania ludzkiego życia. Działania wszystkich członków wyprawy podkreśliły ducha walki, precyzji i wytrwałości polskich sportowców i w piękny sposób wpisały się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski – powiedział.

Nazwa grupy - Sunt Leones - to nawiązanie do łacińskiej sentencji stosowanej przez starożytnych kartografów, oznaczającej „tereny obfitujące w lwy”. Takie określenie widniało na brzegach map i miejscach dokładnie niezbadanych. Następnie stało się symbolem dalekich lądów i miejsc obfitujących w przygody i niebezpieczeństwo.