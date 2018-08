Szkolne NNW w pakiecie LINK4 Mama

Za niespełna miesiąc na szkolnych korytarzach w całej Polsce znów zabrzmi dźwięk pierwszego dzwonka.

Kompletując wyprawkę dla swojej pociechy, warto już dziś pomyśleć o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

60 tys. – do tylu wypadków rocznie dochodzi w polskich szkołach i placówkach oświatowych (źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej).

1,5 tys. zł – co najmniej tyle otrzyma Twoje dziecko za złamaną rękę w ramach ubezpieczenia LINK4 Dziecko z sumą ubezpieczenia w wys. 50 tys. zł.

O tym, jak ważne jest ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mogło przekonać się już wielu rodziców. Według statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ostatnich latach w polskich szkołach i placówkach oświatowych dochodzi rocznie do ok. 60 tys. wypadków. Najczęściej są to różnego rodzaju złamania, stłuczenia i zwichnięcia, ale nie brakuje też ran zewnętrznych. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, nie są w stanie zapobiec wszystkim zdarzeniom na terenie szkoły czy zajęć pozalekcyjnych. Dlatego warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zminimalizuje skutki zdarzenia z udziałem dziecka. – Wybierając ubezpieczenie dla naszych dzieci, powinniśmy przede wszystkim sprawdzić jego zakres i sumę ubezpieczenia, a niestety z naszych obserwacji wynika, że jako rodzice robimy to niezwykle rzadko. Jako powód słyszeliśmy często stopień skomplikowania oferty i języka, jakim jest opisany produkt – tłumaczy Patrycja Kotecka, Dyrektor Pionu Marketingu LINK4. – Dlatego, konstruując naszą propozycję dla rodziców i ich pociech, postawiliśmy na prostotę i elastyczność. Naszym klientom zaoferowaliśmy produkt pakietowy, który klienci mogą dowolnie konstruować poprzez intuicyjny i przyjazny kalkulator na naszej stronie internetowej – dodaje Patrycja Kotecka.

Na linię produktową LINK4 Mama składają się dwa pakiety ochronne: dla rodziców i dla dzieci. W pakiecie LINK4 Dziecko dostępna jest polisa odpowiadająca szkolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadów, czyli tzw. NNW Dziecko, z sumą ubezpieczenia od 15 tys. zł do nawet 100 tys. zł. Wybierając wariant o wartości 50 tys. zł, LINK4 wypłaci co najmniej 1,5 tys. zł za złamaną rękę, a jeżeli dziecko trafi do szpitala, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu (do 2 tys. zł). Poza standardowy zakres ochrony, produkt LINK4 Dziecko obejmuje ochroną także przypadki wstrząśnienia mózgu, pneumokoków i sepsy.

Rodzice, którzy chcieliby zapewnić większe bezpieczeństwo swoim pociechom, mogą dodać do produktu pakiet medyczny, w którym ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie połowy kosztów wizyty u lekarzy różnych specjalizacji. Dodatkowo, dostępny jest także Pakiet Assistance Szybka Pomoc, w którym po nieszczęśliwym wypadku LINK4 zobowiąże się do dostarczenia i pokrycia kosztów leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowania i pokrycia kosztów korepetycji dla dziecka, oraz zapewnienia łóżka szpitalnego.

– Mamy przekonanie o wyjątkowości tego produktu, ponieważ tworzyliśmy go nie tylko na bazie doświadczeń mam, o których czytaliśmy na dziesiątkach blogów i forów internetowych, ale też w oparciu o historie naszych pracowników i ich dzieci – tłumaczy Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu LINK4. – W naszej firmie aktywnie prowadzimy działania ukierunkowane na rodziny i ich pociechy, począwszy od wspólnych pikników rodzinnych, przez warsztaty dla rodziców, po cykliczne akcje, które mają wesprzeć ich w codziennym funkcjonowaniu. I tak w pierwszym wrześniowym tygodniu roku szkolnego nasi LINK-owi rodzice będą mogli wziąć jeden dodatkowy dzień wolny, żeby móc spędzić czas z dzieckiem w ferworze kompletowania wyprawki na kolejny roku nauki. Tak rozumiemy wiarygodność, która towarzyszy naszej ofercie – dodaje Agnieszka Wrońska.

Poza ochroną ubezpieczeniową pociech, rodzice mogą także pomyśleć o ubezpieczeniu siebie. Temu służy drugi pakiet – LINK4 Mama. Tu klienci mogą skorzystać z NNW Mama (suma ubezpieczenia do 50 tys. zł) oraz OC w życiu prywatnym, które obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno przez mamę, jak i przez dzieci. Decydując się na jeden z tych produktów lub oba jednocześnie, istnieje możliwość uzupełnienia ubezpieczenia o pakiet medyczny dla mamy, w ramach którego LINK4 zorganizuje i pokryje połowę kosztów wizyty u lekarzy różnych specjalizacji, pomoc prawną oraz Pakiet Assistance Szybka Pomoc z całodobowym concierge bez limitu.

Rodzice zainteresowani pakietem LINK4 Mama i LINK4 Dziecko, mogą sprawdzić zarówno zakres ochrony, jak i cenę poszczególnych wariantów na stronie internetowej: www.link4mama.pl. Dostępny jest tam kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia, na bieżąco wyliczając koszt całkowity polisy. To jeden z najbardziej intuicyjnych i przyjaznych kalkulatorów ubezpieczeniowych dostępnych obecnie na rynku.