Lepiej nie hodować niż zachorować na ASF

Rolnicy, którzy nie mogą zabezpieczyć swoich gospodarstwa przed ASF, lepiej żeby zrezygnowali z hodowli świń - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jego zdaniem należy rozważyć utworzenie alternatywnego wobec PZŁ związku łowieckiego.

Ardanowski podkreślił w TOK FM, że gdyby nie udałoby się w dłuższej perspektywie czasu wyeliminować ASF, konsekwencje dla całego społeczeństwa byłoby ogromne. Minister wskazał m.in. na koszty żywności i koszt wycofania się z produkcji wieprzowiny.

Dlatego niezależnie od tego, czy moim kolegom rolnikom - a jestem rolnikiem, jeszcze raz powtórzę - to się podoba czy nie, ja muszę mówić prosto, co muszą robić. Muszą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed możliwością zawleczenia choroby z zewnątrz przez zwierzęta, przez brudne buty, przez brudne ubranie, przez ptaki, które mogą do budynku wchodzić. Jeżeli nie są w stanie tego swojego budynku, w którym trzymają świnie odizolować od świata, to niech lepiej zrezygnują z tej produkcji - powiedział.